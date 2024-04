Conga Windroid 1290 DoubleSpray Connected

Robot lavavetri intelligente dal design squadrato per raggiungere gli angoli con doppio getto d'acqua, telecomando e APP

Navigazione intelligente con app, calcola il percorso idoneo, rileva i limiti della finestra e pulisce completamente la superficie. Grazie al suo design quadrato è in grado di pulire completamente la superficie, incluso bordi e angoli.

5 programmi di pulizia automatici per pulire la finestra da qualsiasi posizione. Doppio getto d'acqua per una pulizia più accurata. Pulisce ogni tipo di superficie: vetri, piastrelle, superfici lisce e finestre interne ed esterne. Include 12 panni riutilizzabili in microfibra di alta qualità.

Grazie all’AutoStop System, il robot avvisa quando ha finito di pulire e si ferma automaticamente.

Evita cadute grazie al quadruplice sistema di sicurezza: sistema di alimentazione interrotta, algoritmo di controllo anticaduta e corda di sicurezza super resistente.

Passa alla pulizia da remoto. L’App Control ti consente di pulire i vetri con il massimo controllo e il minimo sforzo, rimuovendo tutto lo sporco con un solo clic.

Grazie alla tecnologia iTech WinSquare, il robot calcola il percorso migliore, rileva i bordi e pulisce l'intera superficie in modo dettagliato con 5 programmi automatici. Inoltre, il design quadrato consente di pulire l'intera superficie.

Il robot è dotato di un'innovativa tecnologia a doppio spray che rimuove senza fatica anche lo sporco più ostinato.

Pulizia sicura e controllata: Pompa di aspirazione che mantiene il robot attaccato al vetro e 4 sistemi di sicurezza: un sistema di alimentazione ininterrotta che ne impedisce la caduta in caso di interruzione di corrente, una corda di sicurezza super resistente, un algoritmo di controllo anticaduta che rileva gli ostacoli e sensori di controllo del vuoto.

Include un telecomando che consente di controllare manualmente il robot per eliminare lo sporco in modo rapido e preciso.

Dimenticati di pulire il vetro o di dare una seconda passata. L'alta velocità di pulizia e l'elevata potenza di aspirazione garantiscono una pulizia totale senza tracce di acqua o sporco.