Consorzio Coralis: fatturato 2022 oltre il miliardo

Nominato un nuovo consigliere del CdA di Consorzio Coralis: Giuseppe Passarelli, socio storico e titolare di 15 punti di vendita Pascar

Consorzio Coralis chiude il 2022 con i conti in attivo e un fatturato che supera il miliardo di euro: questo il dato principale emerso durante l’annuale Assemblea di Bilancio tenutasi pochi giorni fa ad Andria, in Puglia. Con l’occasione è stato nominato un nuovo consigliere, Giuseppe Passarelli socio storico e titolare dei supermercati Pascar di Taranto entra a far parte del CdA. A oggi il Consorzio Coralis presidia 9 regioni italiane con 390 punti di vendita e 13 Cash&Carry, oltre ai 16 Cedi. Il Consorzio, inoltre, conta 1.950 addetti e proprio all’inizio del 2022 sono subentrati tre nuovi soci: Sapori Veri in Puglia, Safeway in Lombardia e Ferlat in Campania.

“E’ sempre bello ed efficace incontrarci in situazioni avulse dai nostri uffici per poter vivere insieme momenti di confronto, per apprendere nuove informazioni sul settore e per conoscere realtà locali che mettono nei loro prodotti un ricco bagaglio di esperienza, laboriosità e passione come nel caso di Sanguedolce, che ringrazio per l’opportunità che ci ha regalat o -ha commentato la presidente del Consorzio, Eleonora Graffione-. Inoltre, da questi incontri nascono sempre sinergie tra i soci che arricchiscono il senso di appartenenza a Coralis e rafforzano i rapporti tra i nostri imprenditori”.

Infatti, durante l’Assemblea ospite Sanguedolce srl, azienda famigliare attiva nel segmento lattiero-caseario che ha permesso ai partecipanti di visitare i propri siti e degustare le linee principali. L'occasione è stata utile anche per la presentazione delle nuove proposte per i packaging delle linee Bontò e Todo.