Contact center: così la comunicazione aziendale in cloud migliora le prestazioni del servizio clienti

I benefici di una soluzione multicanale full-cloud per risolvere le sfide del moderno contact center: scopriamo Ncontactcenter di NFON.

Offrire un servizio clienti efficiente, raggiungibile sempre e ovunque è una delle chiavi del successo di un’azienda. Un aspetto che ancora a volte viene sottovalutato o non considerato nella sua centralità. Sono molte le aziende, infatti, che durante il periodo dell’emergenza, hanno deciso di ridurre o addirittura interrompere i servizi, soprattutto per l’impossibilità di mantenere operativi i contact center da remoto o su diversi canali.

Ma il contact center è alla base del rapporto con i clienti e spesso la reputazione dell’azienda si gioca proprio sulla capacità di affiancarli, prima e dopo la vendita, ascoltarli e dimostrarsi vicini a loro, in qualsiasi momento, soprattutto nelle criticità.

L'82% dei consumatori sostiene, infatti, di aver terminato un contratto con un’azienda a causa di un inadeguato servizio clienti. Le cause sono facilmente individuabili: irraggiungibilità, incompetenza del personale e tempi di attesa elevati.

La soluzione full-cloud di NFON

Per questi motivi NFON , leader nelle soluzioni di comunicazione aziendale in cloud, ha studiato una soluzione per aiutare le aziende ad affrontare le attuali sfide del servizio clienti: Ncontactcenter.

Come funziona?

Basata su Cloudya, il sistema telefonico in cloud di NFON, e pensato per gestire al meglio e a 360° i flussi di lavoro digitali dei contact center, Ncontactcenter può essere integrato in molteplici canali, come social media, web chat, e-mail, SMS, e fax, assicurando di offrire un servizio clienti sempre attivo e a disposizione dei clienti, rendendo gli agenti raggiungibili ovunque, anche da remoto o da casa.

Tante le funzionalità principali di questa soluzione premium, tra cui l’ACD (Automatic Call Distribution) ovvero la distribuzione automatica delle chiamate per operazioni di inbound e outbound, con comunicazione multicanale e regole definibili del dettaglio, il sistema di risposta automatica interattiva (IVR), il reporting dettagliato e la generazione di chiamate in preview, che permette la trasmissione istantanea dei dati del cliente all’agente. Una soluzione in cloud disponibile sempre e ovunque, che offre flessibilità e una garanzia di accesso senza limiti.

Il caso De Rigo Vision

Queste alcune delle motivazioni che hanno spinto De Rigo Vision, parte del Gruppo De Rigo, leader mondiale nel design e nella produzione di montature da vista e occhiali da sole, ad affidarsi a NFON per supportare il lavoro da remoto e garantire la business continuity sia nell’attuale contesto di emergenza sanitaria che in futuro, rendendo disponibili i servizi di comunicazione aziendale in cloud di NFON in 17 filiali e per oltre 300 utenti telefonici.

“L’adozione di questi servizi ci consente di ottimizzare l’intera gestione del contact center grazie ad una più efficiente distribuzione delle chiamate in base alla disponibilità e alle competenze degli agenti” sostiene Massimo Caviola, IT Manager di De Rigo Vision.

NFON guida la trasformazione digitale

Sin dalla sua nascita nel 2007, NFON AG segna ogni anno una crescita continua. Con il lancio del prodotto di punta, Cloudya e l’apertura della filiale italiana nel 2019, la strategia aziendale è costantemente focalizzata sul rafforzamento della leadership dell’azienda e sull’innovazione, come dimostra la recente partnership con Meetecho, realtà italiana con oltre dieci anni di attività alle spalle e una specializzazione molto radicata sulla tecnologia WebRtc (Web Real-Time Communication).

Un chiaro segno dell’impegno di NFON a favore di una strategia basata sulla UC, rappresentando un importante passo in avanti nel rafforzamento dell’indipendenza della società rispetto alla tecnologia di terzi nel lungo termine.

