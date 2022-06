Coop a sostegno dell’ambiente e del mare

Torna la terza edizione della campagna di Coop Un mare di idee per le nostre acque che prevede numerose attività per l'ambiente

Per il terzo anno, Coop propone la campagna Un mare di idee per le nostre acque, a sostegno dell'ambiente e della natura. “Proteggere i nostri mari è un impegno che ci siamo assunti anni fa -afferma Maura Latini, amministratrice delegata Coop Italia-. Da un lato ci occupiamo di rendere la pesca il meno invasiva possibile aderendo alle varie certificazioni, riduciamo la plastica che utilizziamo negli imballaggi e che potrebbe finire in mare, alleviamo i nostri pesci nel rispetto dell’ecosistema che ci ospita. Accanto a questo però abbiamo scelto di occuparci anche di quella plastica che in mare ci è già finita e che minaccia l’ecosistema marino. Dall'inizio della campagna fino ad oggi (dati al 31 maggio), sono stati raccolti quasi 32 tonnellate di rifiuti pari al peso di oltre 2 milioni di bottiglie da mezzo litro che se messe in fila eguaglierebbero la distanza tra Torino e Firenze (circa 400 chilometri)”.

Le novità della terza edizione

La campagna 2022 prevede alcune novità rispetto al passato. A Genova, nel luogo dove era stato installato nel 2019 il primo Seabin, debutteranno due nuovi dispositivi per la raccolta della plastica in mare. Grazie alla collaborazione con il partner scientifico di Coop, LifeGate e il suo programma PlasticLess, saranno messi in azione sul molo della Marina Genova a Sestri Ponente il Trash Collec’Thor (un aspirarifiuti del mare) e il Pixie Drone

(drone cacciatore di rifiuti negli specchi acquei dei porti), entrambi mai presentati in Italia e disponibili oggi solo in altri cinque paesi (Francia, Grecia, Italia, Canada e Usa). Inoltre ci sarà il Trash Collec’Thor, dispositivo “mangiaplastica” che cattura diversi tipi di rifiuti galleggianti come bottiglie di plastica, sacchetti, mozziconi, ma anche idrocarburi e microplastiche fino a 3 mm di diametro. Attivo 7 giorni su 7, ha una capienza di 100 kg. Il Pixie Drone invece è uno strumento che navigando esplora piccole aree di mare o di lago, a caccia dei rifiuti plastici che galleggiano lontano dai punti di accumulo dei pontili. Telecomandato da una distanza di 500 metri, può raccogliere fino a 60 kg di rifiuti: dalla plastica all’organico, dal vetro alla carta, ai tessuti. Tra le novità anche la presenza di un team di sub esperti a supporto dell'iniziativa. Findus presenterà inoltre Fish for Good, manifesto che riassume l'impegno per la salvaguardia degli Oceani.

Anche quest'anno infine è stata attivata la collaborazione con la barca Anywave, sperimentatrice della figura del Reco (responsabile ecologico di bordo), ma che quest'anno prevede nuovi testimonial come il giornalista Filippo Solibello e la tuffatrice olimpica Tania Cagnotto. “In Liguria sono già state già raccolte oltre 10 tonnellate di rifiuti pari al peso di quasi 700 mila bottiglie da mezzo litro -dichiara Roberto Pittalis, presidente Coop Liguria - La nostra regione ha fatto da apripista al progetto nazionale “Un mare di idee per le nostre acque” e siamo contenti che i primi due Trash Collec’Thor e Pixie Drone siano stati installati proprio a Genova, città che ha da sempre un legame fortissimo con il mare".

soci, consumatori, scuole".