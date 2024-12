Coop Alleanza 3.0 innova gli store con le etichette elettroniche ma non solo

Un progetto con VusionGrup attualmente presente in 40 punti di vendita, sarà completato entro le fine del 2025 in tutta la rete di Coop Alleanza 3.0

Coop Alleanza 3.0 ha intrapreso un importante progetto di digitalizzazione dei propri punti di vendita in collaborazione con VusionGroup. La partnership prevede in particolare l'implementazione delle etichette elettroniche SeSimagotag (Esl) e della piattaforma VusionCloud nei negozi Coop Alleanza 3.0. Questo progetto, già avviato in 40 punti di vendita, sarà completato entro la fine del 2025.

Queste tecnologie consentiranno di ottimizzare le operazioni in-store, modificare i prezzi in modo dinamico e migliorare l'esperienza del cliente. Inoltre, l'adozione delle etichette elettroniche contribuirà a ridurre l'uso di carta e inchiostro, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale della cooperativa. Luca Girotti, Cio e direttore innovazione processi di Coop Alleanza 3.0, ha sottolineato l'importanza di questa strategia, che va oltre la semplice etichettatura elettronica.

Coop Alleanza 3.0 testa le soluzioni di computer vision e Ai di VusionGroup

L'obiettivo è fornire ai soci e ai clienti informazioni sempre più accurate su promozioni e prezzi, sfruttando le potenzialità del Cloud e dell'IoT per migliorare l'efficienza operativa. La cooperativa sperimenterà anche soluzioni avanzate di computer vision e intelligenza artificiale Captana per il monitoraggio degli scaffali in tempo reale. Queste tecnologie offriranno numerosi vantaggi, tra cui una maggiore visibilità delle informazioni per i clienti e una semplificazione delle operazioni per i collaboratori, grazie all'uso di Led sulle etichette.

Andrea Furegon, responsabile sistemi commerciali e di vendita di Coop Alleanza 3.0, ha evidenziato come VusionCloud permetterà di tracciare, monitorare e gestire tutti i dispositivi IoT da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Alessio Gruffè, VP Italy & Eastern Europe di VusionGroup, ha che le soluzioni di VusionGroup non solo miglioreranno l'efficienza operativa, ma anche la qualità del lavoro dei dipendenti, liberandoli da attività a basso valore aggiunto.