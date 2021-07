Coop.fi: a Ponte a Greve un supermercato temporaneo

Dopo il rogo dello scorso 3 giugno, Coop.fi riapre il punto di vendita di Ponte a Greve realizzato in una tensostruttura e sviluppato su un'area di 1.350 mq, situato nel parcheggio del centro commerciale in via Detti. Accanto al supermercato sono state realizzate altre due strutture più piccole: la prima, che si trova davanti al Coop.Fi, è adibita ai servizi al cliente, compreso il nuovo Prenota la spesa, la seconda dietro il punto vendita è il magazzino.

“L’allestimento del supermercato temporaneo si aggiunge a tante altre iniziative, che confermano il nostro impegno costante e permanente: ridurre i disagi causati dalla temporanea chiusura del Centro Ponte a Greve. A fianco di tutto questo, ribadiamo il nostro obiettivo: riaprire prima possibile il punto di vendita Coop.fi ed il centro Ponte a Greve. Intanto, già dalla seconda metà di settembre, prevediamo di riaprire la galleria interna del centro, i cui negozi potranno ritornare alla normale attività" spiega Unicoop Firenze.

Il punto di vendita

Il negozio si apre con lo spazio dedicato a frutta e verdura, dove sono disponibili anche frutta sbucciata, macedonie e insalate arricchite. Ampio spazio al bio, ai settori in crescita come le zuppe pronte, i legumi e la frutta secca. Seguono la macelleria con carni a marchio Coop interamente italiane e confezionate nel Centro di lavorazione carni di Unicoop Firenze, pescheria con prodotti pescati e allevati e un importante assortimento di pesce intero, filetti, molluschi e mollame, tutto confezionato, forneria. In assortimento anche pizza e schiacciata alla pala, pasticceria fresca e pasticceria da forno Banco del Gusto. Sarà inoltre possibile usufruire del servizio di prenotazione dolci su ordinazione e salati per i rinfreschi. Completa l'offerta la gastronomia.

Attivo in store il servizio Prenota la spesa disponibile a questo sito in cui si possono prenotare i prodotti (per un minimo di 30 euro di spesa) e scegliere il giorno e la fascia oraria del ritiro. Una volta arrivati all'area dedicata il giorno e l'ora scelta, si comunica al citofono il numero d'ordine e si parcheggia negli spazi assegnati dove la spesa viene direttamente caricata in auto.

Presso il punto ritiro si possono ritirare anche gli ordini di Piùscelta e il Prenotalibro. Anche nello spazio dei servizi al cliente del nuovo Coop.Fi Ponte a Greve sarà attivo lo Spid per fare l'identità digitale.