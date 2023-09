Coop: in vendita le saponette per sostenere la ricerca contro l’Alzheimer

Trentamila saponette, in limited edition, saranno in vendita nei punti di vendita Coop per sostenere l'associzione Airalz e la ricerca

In una rete di circa 300 supermercati e ipermercati Coop sul territorio italiano, fino al 27 settembre, saranno in vendita delle saponette in limited edition (30mila pezzi) per sostenere la campagna Non ti scordar di Te, legata alla Giornata Mondiale dell’Alzheimer, che verrà celebrata il 21 Settembre. L'operazione di Coop è organizzata in collaborazione con Airalzh Onlus (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer) a cui sarà devoluto un euro per ogni prodotto venduto.

La copertina delle saponette riporta le stampe di alcuni disegni realizzati da Anna S., una signora malata di Alzheimer, che ha lasciato una singolare eredità ai propri figli: un’enorme quantità di quadernoni, pieni di scritti e immagini. Infatti, le tre diverse saponette sono ispirate a ricordi e sentimenti che, con l’avanzare della patologia, sono destinati a svanire nella mente del paziente. I fondi raccolti dai prodotti venduti andranno a sostenere così la ricerca contro l’Alzheimer, finalizzata a sviluppare test per diagnosticare la malattia in una fase sempre più precoce e puntuale, a scoprire nuove terapie per rallentare e bloccare la progressione della malattia, a studiare i meccanismi patogenetici e la genetica dell’Alzheimer, a prevenire l’insorgenza della malattia stessa.

L'impegno di Coop proseguirà a ottobre, mese in cui saranno messe in vendita le piante, e tra novembre e dicembre con il ciclamino.