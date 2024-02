Coop Italia lancia 4 nuove linee mdd petfood

Coop Italia ha presentato 4 nuove linee di petfood: Plat du Jour, Es!go, Imprinta e Amici Speciali. Completano l'offerta ViviVerde e gli Spesotti.

Coop Italia ha presentato presso lo store di Via Arona a Milano 3 nuove linee di petfood premium e accessori rivolte a cani e gatti. Si tratta di Plat du Jour, Es!go e Imprinta. La linea classica di Coop, Amici Speciali, è stata completamente rivisitata. Completano l'offerta ViviVerde per gli accessori e gli Spesotti focalizzata sul risparmio, una novità del 2023.

Le nuove linee premium Petfood di Coop Italia

Il lancio di oggi si inserisce in un più ampio progetto di rilancio, ampliamento e revisione della marca privata che Coop Italia ha intrapreso nel 2022 e che riguarda anche il petfood, vista la rilevanza che assume nel budget di spesa delle famiglie italiane.

Secondo la stima dell'Ufficio Studi Coop per il 2023, il mercato pet vale 6,8 miliardi di euro di cui:

- il 64% è petfood, pari a 4,3 miliardi,

- il 20% visite veterinarie, pari a 1,3 miliardi di euro

il 16% altre spese, pari a 1,1 miliardi.

"Abbiamo scelto di allargare in maniera significativa tutte le gamme - ha detto Domenico Brisigotti, direttore generale di Coop Italia - per dare soddisfazione e risposta ai bisogni molteplici e compositi dei consumi, e per offrire ai negozi la possibilità di rispondere a una platea molto ampia di consumatori, in un contesto molto cambiato". Il riferimento è al forte incremento dei prezzi causato dall'inflazione.

La presenza di bisogni diversi attiene sia ai comportamenti di consumo che ai posizionamenti di prezzo, da qui la collaborazione con il gruppo di lavoro dell'Università degli Studi di Milano presieduto dal professor Valentino Bontempo e il coordinamento di Caterina Caramori, ispettore qualità rete di Coop Italia, che ha mediato tra Coop, imprese produttrici e Università.

Ad accomunare tutti i prodotti sono i valori Coop, sintetizzati nell'etica delle imprese selezionate per le produzioni, la scelta di materie prime e prodotti legata alla sicurezza e all'impatto ambientale; il secondo pilastro è la convenienza, trasversale ai posizionamenti di prezzo nelle fasce premium, core e entry level. "Le novità propongono prodotti di alto profilo qualitativo - prosegue Brisigotti - che di solito non si trovano nei supermercati, e a volte nemmeno nelle catene specializzate di petfood, proposte a un prezzo molto conveniente. Non mancano i prodotti più economici, gli Spesotti". Le nuove linee premium saranno disponibili anche presso i negozi specializzati petfood di Coop Italia.

3 linee premium + 1 + 2 in dettaglio

Le linee petfood e petcare di Coop in tutto sono 6: le tre nuove in fascia premium Plat du Jour, Es!go e Imprinta, la classica ma totalmente rivista Amici Speciali, la linea di accessori ViviVerde e quella entry level gli Spesotti, lanciata l'anno scorso.

"Le linee guida per i fornitori che abbiamo costruito con UniMi partono dalle regole europee Fediaf (Federazione europea dell'industria degli animali per animali da compagnia) - spiega Caterina Caramori - e si basano su materie prime e formulazioni bilanciate. Il valore aggiunto di Coop nella mdd sta nel rapporto di sviluppo e collaborazione con i fornitori, che ha portato alla creazione di prodotti ad hoc in particolare per l'assenza in tutte le linee di coloranti. I produttori sono grandi aziende attrezzate con grossi reparti R&D ma anche piccole aziende italiane che grazie alla spinta di Coop sono cresciute ottenendo importanti certificazioni".

Promozione e allestimenti instore

La campagna di promozione delle novità petfood comincia oggi con lo spot in programma per due settimane sulle principali reti televisive. Proseguono le avventure del carrello firmate dall'agenzia I'm not a Robot. Parallelamente è stata attivata la campagna social e per tutto febbraio i nuovi prodotti vengono presentati in 100 store Coop in tutta Italia con un allestimento dedicato nell'area promozionale del negozio, all'ingresso dopo il reparto ortofrutta.

Si tratta di un'area circoscritta a forma di casetta, o cuccia del cane, nella quale trovano posto i diversi espositori di prodotto. All'ingresso un sistema video touch permette ai clienti di scegliere il prodotto più adatto al proprio pet, cane o gatto, selezionando direttamente le caratteristiche dell'animale. In più il negozio di Via Arona a Milano è stato decorato con 20 sculture del collettivo Cracking Art, in un colorato percorso che conduce ai nuovi prodotti.

Instore i prodotti vengono presentati anche nella corsia dedicata al petfood. Visto il significativo ampliamento della gamma mdd, in tutto sono circa 200 nuovi prodotti, per un dettaglio leggete qui, è presumibile che avvenga una selezione dei prodotti a marchio industriale con meno successo, a vantaggio della mdd Coop.

Petfood incluso, oggi la mdd Coop vale un fatturato di circa 60 milioni di euro per una quota pari al 30% nel 2023, che con l'inserimento di queste nuove linee crescerà ulteriormente.

Alimenta l'Amore e le raccolte food

Proseguono le iniziative di Coop Italia a sostegno degli animali in difficoltà, con le donazioni di petfood a canili e gattili. In Lombardia è attiva già da 10 anni l'iniziativa Alimenta l'Amore che culmina con un set fotografico di Silvia Amodio, fotografa e giornalista, a giugno al Castello Sforzesco di Milano. Qui chiunque può presentarsi con il proprio pet per un ritratto artistico. Dal 2014 l'iniziativa oltre a dilettare con le fotografie ha portato 4,5 milioni di pasti donati solo in Lombardia a 80 associazioni. Coop a livello nazionale ha donato 75 tonnellate di alimenti nel 2022, per 338 canili e gattili.