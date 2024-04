Coop: le etichette a marchio proprio al Vinitaly

In occasione della 56esima edizione del Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e distillati, Coop proporrà la linea mdd Fior Fiore

I prodotti a marchio Coop saranno presenti al Vinitaly con un'offerta di 43 etichette della rinnovata linea Fior Fiore. Per l'insegna doppio appuntamento: dal 12 al 15 aprile, al Vinitaly and the City, la manifestazione che si snoda nel centro di Verona, con Coop nel Cortile del Mercato Vecchio dietro Piazza dei Signori, saranno raccontate le proposte del Fior Fiore Coop. Invece, dal 14 al 17 aprile, date di apertura della 56ma edizione del Salone internazionale dei vini e distillati, per la prima volta, la filiera cooperativa si presenterà unita in un unico stand, allestito congiuntamente da Legacoop Agroalimentare e da Coop. Qui spazio alle degustazioni con l’ausilio dei sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier con focus sui vini italiani, i più numerosi. Sarà presente anche la wine specialist Sissi Baratella con due incontri pensati per invitare il pubblico a una degustazione.

Coop proporrà i vini della linea Assieme: 28 vini tipici bianchi e rossi che raccontano una filiera corta, 100% Made in Italy. Quattro le etichette su cui si punterà l'attenzione: Lugana Doc Lombardia; Pinot Nero Alto Adige Doc; Alta Langa Docg; Chablis (Jean Lefort).