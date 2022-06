Coop Lombardia attiva l’iniziativa Coop on Bike

Il progetto rientra nel Piano degli Spostamenti Casa Lavoro aziendale che incentiva i dipendenti all’uso di mezzi alternativi all’auto privata

Per promuovere la mobilità sostenibile Coop Lombardia lancia, in collaborazione con la piattaforma Wecity, l'iniziativa Coop on Bike attiva fino al 30 settembre e dedicata a 100 dipendenti del gruppo che avranno la possibilità di sfidarsi su due ruote. Chi infatti avrà percorso più km al mese in bicicletta riceverà in premio un buono sconto Coop da 15 euro. Il progetto rientra nel Piano degli Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) aziendale che incentiva i dipendenti all’uso di mezzi alternativi all’auto privata allo scopo di ridurre le emissioni di CO2 ed è riservato a tutti i dipendenti in servizio dell’azienda Coop Lombardia con possibilità di iscrizione continua per tutta la durata dell'iniziativa. “I chilometri percorsi saranno calcolati sulla base del percorso effettivamente pedalato -commenta Paolo Ferri, Ceo di Wecity-. Grazie al nostro sistema di check-in e check-out e all’algoritmo di intelligenza artificiale che riconosce gli spostamenti intermodali, il sistema sarà in grado di calcolare automaticamente anche la CO2 risparmiata. A fine progetto abbiamo, infatti, previsto la redazione di una valutazione sui benefici ambientali, economici e sulla salute e benessere derivanti dall’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro: un documento che potrà essere la base di nuove iniziative di mobilità green per l’azienda”.

Cosa prevede Coop on Bike

La partecipazione sarà garantita attraverso l'app Wecity scaricabile gratuitamente per applicativi IOS e Android che consentirà alla società di ricevere il riepilogo dei km percorsi, indipendentemente dal tragitto scelto, con l’esclusione di qualunque altra informazione sullo stesso. Eventuali soste intermedie effettuate durante uno spostamento casa-lavoro in bicicletta non pregiudicheranno la maturazione del buono mobilità. Ciascuno spostamento dovrà avere durata inferiore a 2 ore. I partecipanti dovranno segnalare due luoghi alternativi come “dimora” e altrettanti come “sede lavorativa”; dovranno inoltre essere in condizioni di salute idonee all'utilizzo della bicicletta, dovranno disporre di una bicicletta idonea alla circolazione e impegnarsi a usarla nel rispetto delle norme nonché delle comuni regole di prudenza.