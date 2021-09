Coop Lombardia torna a Vigevano con uno store Incoop

L'apertura del punto di vendita Incoop segna il ritorno di Coop Lombardia a Vigevano dopo 15 anni. Lo store si trova in Corso di Vittorio 31, a pochi passi dal centro storico e si sviluppa su un'area di 600 mq. La cooperativa sviluppa quindi il suo format di prossimità conquistando una piazza che richiama residenti e lavoratori. Lo store rispecchia le caratteristiche tipiche di questo concept store.

L'assortimento comprende oltre 7.000 referenze con una particolare attenzione ai prodotti del territorio. L’offerta degli item grocery confezionati si caratterizzata, invece, per una forte presenza del prodotto a Marchio Coop che esprime l’impegno dell'insegna in termini di etica, rispetto per l'ambiente, trasparenza, sicurezza, bontà e convenienza. La proposta è completata da prodotti biologici e salutistici, in linea con le più moderne necessità dei consumatori, ma anche di una selezione di articoli dedicata al parafarmaco. In area freschi è presente la macelleria con banco servit.

Il supermercato propone vari servizi che spaziano dalla possibilità di acquistare le ricariche telefoniche alla disponibilità di pagare le bollette in cassa. Lo store è, inoltre, dotato di un punto di ritiro di coop on line. Infine, sarà attivo il servizio di stampa foto digitali direttamente su Photosi.com. con ritiro direttamente all'interno del punto di vendita.

In termini di promozionalità, Coop Lombardia ha previsto la distribuzione di buoni sconto sui diversi settori merceologici per fidelizzare i consumatori e rendere più conveniente la spesa.