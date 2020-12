Coperture antigrandine per la galleria commerciale Carrefour di Limbiate

Garantire la tenuta e la durata del tempo in qualsiasi condizione climatica, la scelta di Carrefour sulle membrane Vaeplan di Derbigum

I cambiamenti climatici sono sempre più evidenti e fanno aumentare fenomeni atmosferici intensi come le grandinate, che mettono a repentaglio colture nei campi ma anche le coperture di interi edifici. Per questo, in ottica di prevenzione, sono stati sviluppati materiali che sappiano durare nel tempo e resistere a eventi estremi.

Una testimonianza che va in questa direzione la troviamo al Carrefour di Limbiate, in provincia di Monza Brianza, colpito nel 2018 da due grandinate che hanno danneggiato pesantemente alcune porzioni delle coperture.

I lavori di ripristino della copertura della Galleria Commerciale hanno previsto su un totale di 13.000 mq l'utilizzo della membrana Vaeplan di Derbigum, che ha tra le caratteristiche la resistenza agli agenti atmosferici più critici e una durabilità di circa 40 anni (secondo diversi studi indipendenti sulla durabilità, tra cui quello del 2009 di Mpa Braunschwelg (Germania), condotto sui tetti con un’età di 36 anni). I dettagli sono invece stati eseguiti in Derbitech Flex, che si caratterizza per la perfetta adesione a diversi tipi di supporti oltre a una elevata resistenza meccanica e all'usura.

Le membrane Vaeplan sono prodotte con la tecnologia Vaestometro, basata su una mescola di copolimeri unici, che consiste in una struttura vinilica sulla quale si agganciano per reazione chimica dei polimeri acrilici, combinazione che permette di ottenere una struttura stabile e al contempo flessibile