Corner Tally Weijl in Ovs, parte la collaborazione

La strategia della piattaforma aggregante illustrata dall'Ad Stefano Baraldo entra in pista progressivamente con i corner Tally Weijl in Ovs. L'offerta di abbigliamento rivolto a un pubblico femminile e giovane del retailer svizzero Tally Weijl entra nei negozi a completare l'offerta Ovs nel segmento specifico.

Saranno 80 i corner Tally Weijl in Ovs

L'annuncio dell'accordo chiuso a fine dicembre prevede l'apertura di 80 corner presso i negozi Ovs, molti dei quali sono già stati realizzati. Sono caratterizzati dal logo di colore rosa, elemento distintivo e riconoscibile del brand, e dall'offerta, composta da jeans proposti in diversi fit, top con cut out (ritagliati) e vestiti scintillanti, come prevede la collezione natalizia del brand svizzero. Il corner è già aperto presso i negozi di Milano in Corso San Gottardo (centro commerciale Citylife) e in Via Dante; a Padova e a Trieste. L'elenco completo e aggiornato si trova sul sito Ovs, selezionando i brand e tra i marchi, Tally Weijl.

Il marchio d'oltralpe farebbe parte della selezione di "brand noti", cui fanno da contraltare, nei negozi Ovs, le "unespected discoveries", ovvero le collezioni di brand giovani o di nicchia, ma interessanti per completare i look e la proposta di Ovs. Il focus di Tally Weijl si inserisce bene nell'offerta di Ovs perché si rivolge a "giovani donne sicure di sé" e si propone di sostenere e ispirare le donne. I corner Tally Weijl in Ovs confermano la visione del femminile del Gruppo, espressa pur con declinazione diversa dalla nuova Stefanel.

Ovs in Italia ha una quota del 9,3% ed è leader per l'abbigliamento uomo, donna e bambino. Oltre ai marchi che gestisce internamente, come Piombo, Everlast, Grand & Hills, Baby Angel e Shaka per il beauty e skincare, propone in assortimento anche brand di proprietà diversa, come Gap e Tally Weijl.