Coronavirus. Prezzemolo&Vitale (Coralis) i servizi per la spesa online

L'insegna palermitana Prezzemolo&Vitale (Coralis) ha messo in atto misure specifiche a sostegno delle fasce più deboli per contrastare l'emergenza sanitaria Covid19. Nello specifico il servizio di consegna a domicilio per gli over 65, stando a quanto pubblica il giornale online Balarm, è gratuito e gode di un canale dedicato, attraverso il numero 334 6348984 a cui risponde un personal shopper che si occupa di gestire l'ordine e consegnarlo a casa.

Il servizio di spesa a domicilio per tutti è invece a pagamento e si potrà avere ordinando online sull'eCommerce del sito con un costo di spedizione che varia dai 2,90 euro ai 9,90 euro. In più è stato attivato il servizio Click e Ritira con cui potete ordinare la spesa, e ritirarla al punto di vendita, consegnata da un addetto direttamente in auto.