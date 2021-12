“Un progetto consapevole e maturo, dettato da una strategia di crescita solida”. Questa è la definizione di Stefano Quarti, AD del Gruppo GI.MA. TRANS, per il nuovo impianto di Cortenuova, un deposito che sarà pronto ufficialmente a inizio 2022.

La zona scelta si trova ai margini orientali della pianura bergamasca, verso la quale si stanno spostando i maggiori operatori della GDO e della logistica: in particolare il magazzino firmato GI.MA. TRANS si colloca fra l’uscita di Calcio dell’autostrada A35 – BreBeMi e il casello della A4 di Grumello – Telgate. Questa posizione, estranea al traffico che caratterizza le arterie stradali intorno Milano, si rivela sempre più centrale e strategica e ha già attratto big player come Amazon e MD.

L’impianto si sviluppa all’interno di un'area complessiva di 62.000 mq e prevede una realizzazione iniziale di 10.000 mq di magazzini con 21 ribalte, rampa per accesso all’area esterna con carrelli per eventuali carichi laterali e altezza sotto trave di 10,5 metri: tutti gli impianti in deposito saranno oltre la trave, al fine di non disturbare le operazioni di scaffalatura e movimentazione. Il primo piano è invece composto da 1.000 mq complessivi di uffici, spogliatoi e area ristoro: le zone citate sono state progettate in modo tale da poter essere compartimentate e suddivise grazie a ingressi diversi e separati. Oltre a questo primo lotto, è già prevista la possibilità di estendere la superficie coperta fino a 29.000 mq.

Anche la Green Vision aziendale trova concretezza nel progetto di Cortenuova, grazie alla costruzione dell’impianto fotovoltaico e alla scelta di illuminazione a LED per le aree di deposito, spogliatoi, area ristoro e uffici; il sistema di trattamento aria per il primo piano è invece predisposto per il recupero del calore e la maggior efficienza energetica di sistema. La scelta di utilizzare queste tecnologie testimonia ancora una volta l’attenzione di GI.MA. TRANS per la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico.

La nuova piattaforma nasce per supportare GI.MA. TRANS nei processi logistici richiesti dai propri clienti e si configura come tassello fondamentale nel processo di diversificazione commerciale intrapreso dall'azienda. Per questo motivo le soluzioni legate alla definizione del layout e dei processi interni dipendono dalle necessità dei partner interessati al progetto: la volontà dell’Azienda è quella di selezionare insieme ai clienti la soluzione più idonea e personalizzare così gli spazi in base alle specifiche richieste.

L’impianto di Cortenuova si distingue per la precisione con cui è stato ideato: “Lo vogliamo perfetto per chi fa questo lavoro” dichiara Violetta Fasoli, Responsabile Unità Operativa Cortenuova, che ha portato in GI.MA. TRANS l’esperienza maturata in anni di lavoro nel settore e si occupa a tempo pieno di questo progetto fin dalla sua assunzione.

Un magazzino costruito da chi fa logistica per chi fa logistica.

Per maggiori informazioni: www.gimatrans.it