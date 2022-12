Cortilia lancia il quick commerce e il servizio Discovery

Dalla spesa con delivery rapido alla consegna in zone d’Italia non presidiate, Cortilia continua il percorso di innovazione interna

Cortilia pensa proprio a tutti e amplia la propria capillarità nel Paese attraverso due progetti che vanno dal delivery rapido, una sorta di quick commerce del fresco, alla novità chiamata Discovery per far scoprire il gusto delle proprie referenze a tutta Italia. Il retailer si espande geograficamente e in termini di contenuto di servizio andando a offrire la propria qualità anche nelle zone non presidiate e intensificando la presenza nei centri.

La spesa con consegna in giornata

I consumatori sono sempre più esigenti rispetto al sistema di consegna a casa della spesa che è andato a evolversi da servizio di nicchia a plus apprezzato da tutti. Il quick commerce, sbarcato qualche anno fa in Italia, però, ha intensificato ancora di più le necessità dei clienti che apprezzano un sistema di consegna sempre più rapido. Per questo Cortilia ha introdotto il delivery veloce.

Il servizio è a disposizione dei clienti di Milano e zone limitrofe: ordinando la propria spesa entro le ore 13 è possibile riceverla nella stessa giornata, non oltre le ore 23.

Ma non è tutto, perché Cortilia ha deciso di comunicare l’orario esatto in cui avverrà la consegna della spesa per rendere il servizio ancora più preciso e comodo per i consumatori.

Cortilia Discovery

Sebbene Cortilia presidi una buona fetta dell’Italia, tutta la Lombardia, l’Emilia-Romagna, poi Torino, Novara, Genova e da poco Roma, il retailer del fresco ha deciso di ampliare il proprio raggio di azione. Discovery permette a tutta Italia di ordinare un paniere di prodotti tra quelli a marchio “Scoperto da Cortilia per voi” ed eccellenze del nostro territorio attraverso il sito discovery.cortilia.it.

“Siamo orgogliosi ed entusiasti all’idea di portare, attraverso una prima selezione di prodotti, un’esperienza enogastronomica di alta qualità su larga scala -commenta Marco Porcaro, founder e Ceo di Cortilia-. Dal 2011, lavoriamo senza sosta per scoprire le realtà produttive più meritevoli e portare i migliori prodotti sulle tavole d’Italia e Discovery è un passo in questa direzione: chiunque avrà la possibilità di assaporare il gusto autentico delle nostre eccellenze locali, verso una filiera agroalimentare sempre più virtuosa, tracciabile e sostenibile a livello ecologico, sociale ed economico”.