Cosaporto: la piattaforma di quality delivery amplia l’offerta

I prodotti di Caviar Milan entrano in assortimento da Cosaporto disponibili Milano, Santa Margherita Ligure e Forte dei Marmi

I prodotti di Caviar Milan sono stati inseriti nell'offerta di Cosaporto, la piattaforma di Quality Delivery attiva nelle maggiori città italiane oltreché a Londra. I prodotti saranno disponibili per i consumatori di Milano, Santa Margherita Ligure e Forte dei Marmi. Quattro le varianti di caviale disponibili: Royal Baerii, Royal Beluga, Imperial Beluga e Almas Beluga. “Con Caviar Milan – ribadisce Stefano Manili, ideatore di Cosaporto – il nostro catalogo si arricchisce di una serie di prodotti di grande qualità. Rispondiamo così alla richiesta dei nostri clienti di avere proposte di grande eccellenza come lo sono le tipologie di caviale di Caviar Milano, fra le migliori reperibili sul mercato, che abbiamo selezionato per la nostra piattaforma”.

Allevati in Iran, sulle sponde meridionali del Mar Caspio, gli storioni selezionati da Caviar Milan nuotano in vasche in cui è stato ricreato il loro habitat naturale. Grazie all’utilizzo dell’acqua e della sabbia degli affluenti del grande lago salato, i pesci possono crescere in un ambiente del tutto simile all'originale, senza alcun intervento artificiale. Naturali i metodi di conservazione.

“Aggiungiamo un ulteriore tassello allo sviluppo commerciale del nostro brand –spiega Mahsa Mehrnam, founder di Caviar Milan- e lo facciamo con un partner che è sinonimo di qualità ed eccellenza, nella sua proposta e nel servizio reso alla clientela. Con Cosaporto miriamo a consolidare la conoscenza di Caviar Milan nella città dove siamo nati e dove abbiamo aperto la prima boutique”.