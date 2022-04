Così si ridisegna lo scaffale della pulizia casa

Innovativo progetto di category della catena Casa&Co realizzato con il supporto di Leifheit e Spontex: i prodotti vengono disposti per brand migliorando l’esposizione e l’experience del cliente finale

In occasione di un webinar organizzato da Leifheit, Spontex e da Gdoweek, diversi mesi fa, viene illustrato dalle due aziende un progetto per ottimizzare l’esposizione dei prodotti nell’economia dello scaffale della pulizia casa.

Viscio Trading, presente all’evento con il suo direttore commerciale Marco Viscio, decide di cogliere l’opportunità e provare a trasformare in realtà un’idea particolarmente stimolante. Presso alcuni negozi pilota viene così “ribaltato” lo scaffale classico a blocchi separati e ne viene creato uno più completo, ordinato e intuitivo, con i prodotti che, sistemati in modo corretto, si integrano - a livello di utilizzo - con quelli adiacenti. I nuovi scaffali dei punti di vendita pilota sono di due dimensioni, proporzionate alla grandezza del negozio, e sono composti o da quattro moduli per prodotti Leifheit e quattro per prodotti Spontex, o da moduli di dimensione dimezzata, oltre agli spazi dedicati alla marca privata di Casa&Co. “L’elemento strategico del progetto -spiega Marco Viscio - è fornito non solo dalla sua replicabilità, ma anche dalla sua capacità di coinvolgere tutti i brand della categoria, puntando unicamente su soluzioni ad alta rotazione, per la massima redditività di tutti gli attori coinvolti”.

Il valore per Leifheit Italia

Il progetto di category realizzato presso Casa&Co risponde alle nuove istanze del consumatore post-Covid, in termini di maggior utilizzo, con maggior frequenza, degli strumenti meccanici di lavaggio, e dell’interesse nei confronti delle novità, specie nei drugstore.

La nuova disposizione dello scaffale: “Permette - spiega Daniela D’Arcangelo, national account manager Leifheit Italia - di esplorare nella sua globalità l’offerta di un brand, valorizzandone tratti distintivi e innovazione, ed è coerente con il nuovo approccio esplorativo del consumatore rispetto alla categoria. Da un punto di vista metodologico, l’obiettivo condiviso con Spontex e Casa&Co è stato quello di sviluppare la categoria nel suo complesso, come unità di business”.

Le opportunità per Spontex

Anche Spontex ha valorizzato la nuova presenza a scaffale cercando di completare l’offerta come da richiesta dei consumatori, alla ricerca di sempre maggior igiene e di una rinnovata attenzione nei confronti di virus e batteri. Da qui la rimodulazione dell’offerta, con l’inserimento di spugne e pannispugna con trattamento antibatterico e la maggior spinta dei panni in microfibra capaci di rimuovere il 99% di virus e batteri anche solo con acqua.

Inoltre sono state seguite le direttrici: “Del green, che ci ha portato - spiega Isabella Bianchi, brand activation & trade marketing manager di Mapa Spontex Italia - a inserire referenze più attente all’ambiente nelle microfibre e nei panni spugna, e del bisogno di protezione delle mani, che ha portato a rivedere la concezione di offerta dei guanti, sia riutilizzabili che monouso”.

Il nuovo scaffale così concepito - già presente in quattro pdv - garantisce un momento d’acquisto più appealing e ridona marginalità all’intero comparto grazie all’inserimento di prodotti a maggior rotazione.