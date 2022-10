Crai a Sial Paris propone la linea premium Piaceri Italiani

La gamma Piaceri Italiani di Crai è formata da oltre 300 articoli scelti da Crai tra quelli più rappresentativi del gusto italiano

I prodotti a marchio del distributore sono sempre più importanti e strategici nell'offerta dei retailer. Non a caso il Gruppo Crai ha portato a Sial Paris, una

delle più importanti fiere a livello mondiale per l’industria del food, la sua linea premium Piaceri Italiani. “In uno scenario economico così critico, portare i prodotti Piaceri Italiani di Crai a Sial Paris è allo stesso tempo un traguardo e un punto di partenza. La nostra

presenza a una delle principali fiere food del mondo è la conferma della validità del lavoro svolto fin qui e dell’apprezzamento, anche internazionale, che la nostra marca sta riscontrando e, allo stesso tempo, un impegno verso i fornitori che rappresentiamo. I consolidati rapporti di fiducia che abbiamo instaurato con aziende selezionate ci consentono di realizzare prodotti di eccellenza, che testimoniano la grande qualità della tradizione alimentare del nostro Paese che vogliamo contribuire a far conoscere nel mondo” commenta Pietro Poltronieri, direttore mdd di Crai Secom.

La linea Piaceri Italiani

La gamma è formata da oltre 300 articoli scelti da Crai tra quelli più rappresentativi del gusto italiano e di tutto quanto è identificativo del nostro Paese nell’alto di gamma. In progetto c’è un forte ampliamento della gamma, andando a ricercare il meglio dei produttori italiani.

“Lo sviluppo delle nostre linee a marchio rappresenta un elemento fondamentale nel percorso evolutivo di crescita del Gruppo Crai –dichiara Giangiacomo Ibba, amministratore delegato di Crai Secom- motivo per cui abbiamo portato al Sial l’eccellenza dei prodotti Piaceri Italiani di Crai. Sono convinto che la marca del distributore sia una leva strategica di fidelizzazione molto efficace, a patto che il prodotto a marchio sia interpretato come un vero brand, di qualità e con un prezzo accessibile per il valore intrinseco che si riceve dal prodotto. Abbiamo diversi cantieri progettuali aperti, che ci consentiranno di rafforzarci ed affrontare le sfide che il mercato ci impone nel miglior modo possibile”.