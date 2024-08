Crai, al via Distribuzione Nord Ovest

Accordo con il gruppo Abbi finalzizato allo sviluppo di un modello di servizio innovativo per la rete e alla crescita della redditività dei punti di vendita

Novità per CraiFutura, progetto del gruppo Crai che punta a consolidare il posizionamento dell'insegna come leader nel mercato della prossimità. È stata annunciata la nascita della società Distribuzione Nord Ovest, che punta a far evolvere il modello cooperativistico di Codé.

Sinergia tra Abbi e Crai

“La sinergia tra gruppo Abbi e Codé Crai darà vita a una nuova realtà ancora più solida e competitiva, capace di generare valore per il territorio, fanno sapere dall’azienda -. L'ingresso del gruppo Abbi, con la sua consolidata esperienza nella gestione della rete e nello sviluppo di format, permetterà di imprimere un’accelerazione al business, mettendo a fattor comune competenze, risorse e capacità d'innovazione”.

La collaborazione strategica coinvolgerà un volume d'affari di oltre 1,5 miliardi di euro e più di 500 punti di vendita. Tra gli obiettivi principali dell'operazione, la nota indica: la creazione di valore e soddisfazione per i clienti e per tutte le persone che vivono il mondo Crai, il consolidamento del posizionamento di Crai come la realtà di riferimento locale nel panorama della distribuzione, lo sviluppo di un modello di servizio innovativo per la rete, la crescita della redditività dei punti di vendita e la creazione di nuove opportunità di sviluppo per il territorio.

Nuove aperture in vista

Il piano prevede investimenti e nuove aperture di pdv, anche a gestione diretta.

“Si apre una nuova pagina nel panorama della distribuzione organizzata, all'insegna della collaborazione e della volontà di crescere insieme, sotto l'egida di un progetto strategico ambizioso come quello di Crai Futura”, commenta Giangiacomo Ibba, ad del gruppo Crai.