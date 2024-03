Crai promuove il tour della felicità

Rendere le persone felici è il concetto al centro dell'iniziativa organizzata dalla Fondazione Felicità Ets e sostenuta da Crai

Happiness on Tour. Vite – Storie di felicità è l'evento organizzato dalla Fondazione della Felicità Ets e presieduta da Walter Rolfo che Crai ha deciso di sostenere. Al Forum di Assago (Mi) una delle tappe, in occasione della giornata mondiale della felicità istituita dall’Onu, durante la quale si sono alternati sul palco personaggi dello spettacolo, sportivi, creator, illusionisti, formatori, mental coach, manager, e docenti. L'evento è stato sostenuto dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano.

“Rendere felici le persone offrendo loro un ambiente e un’esperienza di spesa fatta di gentilezza e vicinanza, buon cibo e forte legame col territorio” questa la mission di Crai. A riguardo l'Ad Giangiacomo Ibba sottolinea: “Ci impegniamo quotidianamente ad interpretare i cambiamenti sociali, partendo dai nostri punti di vendita e dalle persone che lavorano in Crai, per costruire un ambiente accogliente e stimolante attorno a loro. Attraverso questa iniziativa diamo ascolto ai giovani, al pubblico e agli esperti, con l’obiettivo di trasformare le loro voci in azioni positive che arricchiscono la nostra organizzazione. Crediamo fermamente che il successo di un'azienda sia innanzitutto legato alle persone che ne fanno parte; per questo, la loro felicità e il loro benessere rappresentano la nostra massima priorità”.

L’intera iniziativa fa parte della mission che Fondazione Felicità Ets sta portando avanti

e che mira a costruire un nuovo futuro attraverso la creazione di competenze,

formazione e valorizzazione dei talenti, contribuendo a strutturare organizzazioni che

portino le persone a conquistare la felicità, non come fine, ma come fondamento

sul quale costruire una vita piena e soddisfacente.

L’obiettivo comune anche a Crai è di soddisfare bisogni funzionali assieme a bisogni emozionali contribuendo a creare legami di valore in grado di durare nel tempo.