Consegnati i Crai Italy Food Awards 2024

Per il secondo anno Crai è stato main sponsor di uno dei riconoscimenti più attesi dal settore che valorizza il territorio premiando i piccoli e medi produttori italiani su referenze, sostenibilità, packaging e promozione delle specialità

Piccoli e medi produttori italiani sono tornati sotto i riflettori del CRAI Italy Food Awards 2024, l’iniziativa dedicata alle eccellenze agroalimentari, di cui il retailer, noto per l’offerta e per la capillarità sul territorio, è stato main sponsor per il secondo anno consecutivo. Nella cornice di Villa Renoir a Legnano (Mi), sono salite sul palco 137 aziende tra le oltre 500 iscritte a quello che è diventato in pochi anni uno dei riconoscimenti più attesi del settore. L’evento ha richiamato oltre 200 operatori, con Gdoweek nelle vesti di media partner. L'apertura dei lavori è stata dedicata a un momento di networking accompagnato dai prodotti delle linee a marca privata CRAI, “Piaceri Italiani” e “La Rosa dei Gusti” ed è proseguito con la serata che ha visto l’assegnazione di premi e menzioni speciali con la regia di Donato Ala Giordano, presidente e promotore del progetto.

Criteri di valutazione

Qualità, sostenibilità, innovazione nel packaging e impegno nella diffusione delle specialità enogastronomiche del territorio sono stati i criteri adottati per la valutazione dei prodotti artigianali e tipici di diverse realtà imprenditoriali. Tra queste laboratori di conserve, caseifici, aziende vitivinicole, birrifici, liquorifici e distillerie; oleifici, salumifici, prosciuttifici e macellerie; aziende risicole e ittiche; specializzate in funghi e tartufi. Infine, pastifici, forni, pasticcerie, gelaterie e cioccolaterie.

A sottolineare il valore e la necessità di tutelare i localismi e i produttori regionali sono intervenuti Giangiacomo Ibba, amministratore delegato di CRAI, Grégoire Kaufman, direttore generale di CRAI e Roberto Comolli, direttore generale di Food 5.0, società del Gruppo responsabile dello sviluppo delle linee a marchio CRAI.

“Attraverso i CRAI Italy Food Awards vogliamo ribadire quanto sia fondamentale che il sistema agroalimentare italiano venga valorizzato e reso sempre più visibile -ha dichiarato Giangiacomo Ibba, Ad di CRAI-, sostenere iniziative come questa, oltre a essere motivo di orgoglio ci consente di premiare di fatto quelli che sono a tutti gli effetti non solo produttori, ma promotori della cultura agroalimentare e della tradizione del nostro Paese”.

Doppio format

Nato sette anni fa, il circuito Italy Food Awards può contare su due format: uno per regioni e l’altro a livello nazionale, sostenuto da CRAI. “La partnership con CRAI sta funzionando sempre di più e ci consente di mettere in rete le eccellenze provenienti da ogni parte d’Italia”, ha spiegato Donato Ala Giordano, fondatore dell’iniziativa. “La novità del 2024 è stato anche il coinvolgimento nella serata di alcuni vincitori provenienti dal circuito regionale”.

Il premio ha una valenza promozionale di rilievo: le aziende premiate potranno fregiarsi del bollino di qualità nelle loro attività di marketing e di comunicazione utilizzandolo nel packaging dei prodotti e accompagnando l’esperienza di acquisto con un nuovo racconto di marca.

I vincitori 2024

1) Categoria conserve

Vincitore La dispensa di Patrizia

Menzioni speciali

Società Semplice Agricola F.lli Piras

Azienda Agricola Biologica di Sirio Giovanni

Ficacci Olive Co.

Laura B. Naturalmente di Laura Beltrami

TuttoCalabria di A.Celli s.r.l

Quinto Sapore

Offidius

Agrimperiale S.p.A.

Premio innovazione e tradizione

Offidius

Agrimperiale S.p.A.

Premio Speciale Sostenibilità

Quinto Sapore

Premio Prodotti tipici

TuttoCalabria di A.Celli s.r.l

Premio speciale Qualità e artigianalità

Laura B. Naturalmente di Laura Beltrami

2) Caseifici

Aziende casearie

Vincitore Lattebusche

Menzione Speciale

Latterie Vicentine spa

Caseifici artigianali

Vincitore Fattorie Gennargentu

Menzioni speciali

Se.Pi formaggi srl

Silvio Boi SRL

Fattoria Zoff

Caseificio Perseo Soc. Coop. Agricola

Monte srl

Az.Agr. Giuseppe de Tursi “Masseria de Tursi”

Bufala Dolce Nera s.r.l

Premio speciale Caseifici a conduzione familiare

Silvio Boi SRL

Premio speciale Caseifici Bio

Fattoria Zoff

Premio speciale Caseifici Sostenibilità

Caseificio Perseo Soc. Coop. Agricola

3) Vini

Aziende Vitivinicole

Vincitore Vigna Ròda

Menzioni speciali

Soc. Agr. Castello S.S. di Italo Berton e figli

Azienda Agricola De Biase S.S.

Il gheppio Soc. Agr. S.S. di Antonini G. & C.

Società agricola semplice Veronese

Impresa agricola dr. Franco ledda

Azienda vitivinicola Mustazza

Categoria Speciale Bollicine

Vincitore Bosca

Premi speciali

Premio speciale Vitivinicole a conduzione familiare

Il gheppio Soc. Agr. S.S. di Antonini G. & C.

Premio speciale Territorio e tradizione

Merlotta

4) Oleifici

Aziende olearie

Vincitore Accademia Olearia Srl

Premio speciale tradizione e eccellenza italiana

Manfredi Barbera & Figli SPA

Oleifici artigianali

Vincitore Frantoio di Cornoleda

Menzioni speciali

Azienda Agricola Natalia Magnoni

Tenuta Querciamatta

Olearia Medda

Frantoio di Valnogaredo SAS

Riserva Masillo 1919

5) Birrifici

Categoria speciale Birrifici Agricoli

Vincitore: Birra Cocca Mia!

Birrifici

Birrificio Baroni Birra

Menzioni speciali

Birrificio Vecchia Orsa

Nuovo Birrificio Italiano srl

Società agricola Colleverde SS - La Cotta

Luppolo & Birra - Birrificio 4 Mori

Birra Flea

6) Salumifici - Prosciuttifici - Macellerie

Salumifici

Vincitore Rondanini srl

Menzioni speciali

Salumificio Albino Chiesa

Bertelli Salumi

San Pietro srl

Premio alla carriera

Silvano Mori

Salumifici artigianali

Vincitore Salumificio Silvano Mori

Menzioni speciali

Salumificio Artigianale Marvella

Az. Agr e Salumificio tradizionale Mandarino di Spina Iolanda

La Bottega del Pava

Prosciuttifici

Devodier Prosciutti Srl

Macellerie e Salumerie

Vincitore Macelleria - Salumeria dal Massimo goloso

Menzione speciale

La Bottega Della Carne Di Andrea Zoroddu

Premio speciale Territorio e Tipicità

La Bottega del Pava

7) Gelaterie

Vincitore Dassie - Vero Gelato Artigiano

Menzioni speciali

Gelateria Fiore Di Maggio

Gocce di Bio

Gelateria Il Gelato

Gelateria Bosisio Passione Bio

Premi Speciali

Premio Speciale Artigianale al Cucchiaio

Gelateria Il Gelato

Premio speciale Gelaterie Bio

Gocce di Bio

Premio speciale Tradizione e Eccellenza Italiana

Gelati Pepino 1884 spa

Premio speciale sostenibilità e innovazione

New Cold Srl

8) Categoria pane e prodotti da forno

Vincitore Bottega Bianchin

Menzioni Speciali

Pan Gusto Srl

Antares

Panificio Bulloni

Panificio Demurtas

Ithiri

Fancellu Salvatore & C

Forno Italiano

Premio Speciale Tradizione e Innovazione

Pan Gusto srl

Forno italiano

Premio speciale Tradizione e Tipicità Regionali

Antares

Panificio Bulloni

Panificio Demurtas

9) Categoria dolci e prodotti da forno

Vincitore Tiri - Maestri Dei Dolci Lievitati

Menzioni Speciali

Biscottificio Tumminello

Buono Come Il Pane di Almondo Davide

L’antica Ricetta Srls

Alla Vecchia Maniera

Forno Minniti

Graziadei Surgelati srl

Moriondo Virginio Amaretti

Premi speciali

Premio Speciale Tradizione e Eccellenza italiana

Moriondo Virginio Amaretti

Premio Speciale Biscottifici

Biscottificio Tumminello

Premio Speciale Pasticceria Surgelata

Graziadei Surgelati srl

Premio speciale Tradizione e unicità

L’antica Ricetta Srls

10) Categoria aziende ittiche

Vincitore Castrovinci Sicilia

Menzioni Speciali

Ittica Rocco Fumo Calabria

Le Mareviglie

Rocca La Bottarga

Cabras Bottarga Srl

Gusti Pregiati

Cooperativa pescatori Tortolì

Premio speciale Lavorazione e Innovazione

Salumi di Mare

Premio speciale Promozione del territorio - Produzione e vendita Prodotti Ittici

Cooperativa pescatori Tortolì

Le Mareviglie

Rocca La Bottarga

Cabras Bottarga Srl

Gusti Pregiati

11) Categoria tartufi e funghi

Vincitore Italia Tartufi srl

Menzioni Speciali

Savini Tartufi Srl

Irene Ragni

Re Del Bosco

Rioverde Tartufi

12) Categoria distillati

Vincitore Distilleria Beccaris

Menzioni Speciali

Nannoni Grappe

Chervu

Distilleria Mezzanotte

Distilleria Scaramellini

Distilleria Cristiani

Gin Terranova

Premio alla Carriera

Nannoni Grappe

13) Categoria pastifici

Vincitore Pastificio Graziano Srl

Menzioni Speciali

Laboratorio Alimentare Cecchin Andrea e Carlo srl

Sgambaro spa

Pastificio Attilio Mastromauro Granoro

Pasteria Ca’ Del Pozzo di Saino Enza & C. Snc

Al Mattarello Srl - Pasta Ligorio

Premi speciali

Premio Speciale Gluten Free

Pastificio Il Girasole Gluten Free

Premio Speciale Gourmet

Pastificio Di Amante

Premio Speciale Pasta Fresca

Dar Gallinaro di Botti Simone

Premio speciale Tradizione e eccellenza italiana

Pasta Cuomo

Premio speciale BIO

Pasta Bio Lori

Premio alla Carriera

Antico Pastificio Morelli 1860

14) Categoria aziende risicole

Vincitore Azienda Agricola Musso Di Matteo Musso

Menzioni speciali

Terrealte

Il Re Del Riso

Riso Fedeli

Riso Zeme

Cascina Scanna

Premio Speciale Tradizione e Territorio

Terrealte

Premio Speciale Tradizione e Territorio

Il Re del riso

15) Categoria liquorifici

Vincitore Società Agricola Verso Le Origini

Menzioni Speciali

Myrsine Liquori

Liquorificio Albimonte Di Gennari Elisa

Liquorificio Vallenera

Iniziative Belvedere srl

Premio Speciale Liquorifici tipici regionali

Gargano Sapori

Premio alla Carriera

Myrsine

16) Cioccolaterie

Vincitore Bodrato Cioccolato

Menzioni Speciali

Mainero Gabriele Ditta Dolci - Cioccolato Mainero

Cioccolateria Delice

Cioccolateria Origine

Cioccolateria Italiana Alba

Bernardi Cioccolato

Premio Speciale alla Carriera - Maestro del cioccolato

Slitti Cacao Pregiati

Premio speciale eccellenze e tradizioni del gusto italiane

Miele di Puglia

Oros De Domo - Dolci E Panadas

L’oasi Deliziosa

Fresco Piada Srl

Agricola Due Vittorie Srl

Acetaia Malpighi Srl

Zafferano Cortis

Premio speciale per la selezione di prodotti di eccellenza tradizionali

Farro Zero Quadraro

Premio speciale eccellenza & eCommerce

Cortesa Srl - Karasardegna.It