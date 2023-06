Crai Summer Tour: musica in otto città italiane

Decima edizione per il Crai Summer Tour, l'appuntamento estivo proposto da Codè Crai Ovest con otto serate musicali in altrettante città

Codè Crai Ovest, attivo con 300 store a insegna Crai dislocati nell'area nord occidentale del Paese, ripropone l'ormai tradizionale appuntamento estivo con la musica e l'intrattenimento con un tour che toccherà otto città italiane per altrettante serate, a ingresso gratuito, che vedranno sul palco gli artisti Pago e Giulia Sol.

Crai Summer Tour, che quest'anno festeggia i dieci anni, è in programma dal 21 al 30 luglio e coinvolgerà, come già successo per le passate edizioni, decine di migliaia fra turisti e residenti nelle località estive più gettonate della Liguria. Per questa edizione il tour oltrepasserà i confini della regione per approdare anche in provincia di Lecco e di Torino.

Per il gruppo è un'importante occasione di incontro e condivisione con i consumatori ai quali offrirà momenti di relax portando la musica on the road nelle piazze italiane. I due artisti coinvolti ripercorreranno i brani dei grandi cantautori italiani, esibendosi sia singolarmente che in duetto. Pago porterà sul palco anche i suoi brani e riprenderà alcune performance fatte in occasione della sua partecipazione a Tale e Quale Show; Giulia Sol si esibirà inoltre con alcuni dei brani più famosi del mondo del musical.

Le date in programma