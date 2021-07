Codè Crai Ovest propone il Crai Summer Tour

In otto località di mare ci saranno altrettanti eventi estivi di intrattenimento nell'ambito del Crai Summer Tour, lo show on the road proposto da Codé Crai Ovest nella riviera ligure dal 5 al 14 agosto 2021. Il programma prevede flash mob musicali nei punti chiave della

città con musica da accompagnamento, da Vasco Rossi a Rino Gaetano, da Renato Zero a Ligabue, e prevede la distribuzione di gadget donati dalla flotta del Crai Summer Tour che viaggerà a bordo delle bici cargo brandizzate. Inoltre è prevista animazione per tutta la famiglia in formato prêt-à-porter.

Gli eventi si svolgeranno dall’aperitivo al dopo cena con sette incursioni al giorno che porteranno per le piazze e per le strade momenti di condivisione in sicurezza.

Calendario Crai Summer Tour

05 agosto – Alassio (Sv)

06 agosto – Ceriale (Sv)

08 agosto – Pietra Ligure (Sv)

09 agosto - Spotorno (Sv)

10 agosto – Lavagna (Ge)

11 agosto – Chiavari (Ge)

12 agosto – Loano (Sv)

14 agosto – Levanto (Sp)