Crazy Pizza ha aperto nei pressi di Galerija Belgrade. Caratterizzato da un’ampia zona bar e una grande terrazza esterna, ospita fino a 120 persone

Crazy Pizza, marchio del Gruppo Majestas guidato da Flavio Briatore e Francesco Costa, conclude un anno all'insegna dello sviluppo con l'apertura della sua prima location nei Balcani, a Belgrado. Questo nuovo debutto all'estero consolida la strategia globale del marchio, che punta a esportare il suo concetto di ristorazione che unisce il lusso all'intrattenimento (luxury-fun dining). Crazy Pizza chiude il 2024 con 18 ristoranti e 500 dipendenti a livello di sistema. Dopo le aperture di Napoli, New York, e quella recentissima a St. Moritz, il brand prosegue la sua espansione internazionale. Nel 2023, le pizzerie di Briatore hanno superato i 25 milioni di euro di fatturato, registrando una crescita dei ricavi del 24% rispetto all'anno precedente. Il 2024 si chiuderà con ricavi a 45 milioni di euro a livello globale, e +80% rispetto all'anno prima grazie alle nuove aperture.

"Con l'apertura a Belgrado, che segue quelle di New York e St.Mortiz, Crazy Pizza aggiunge un tassello importante alla strategia di crescita internazionale del marchio - commenta Flavio Briatore-. Con questo 18° ristorante, confermiamo la nostra volontà di portare il nostro concept di Italian fun dining dovunque, dagli Stati Uniti al Medio Oriente, all’Europa e oltre. Belgrado, con il suo mix unico di cultura e innovazione, è una meta sempre più attrattiva per imprenditori, creativi e turisti alla ricerca di esperienze nuove ed autentiche. In questo contesto, crediamo che Crazy Pizza si distinguerà ed affermerà grazie alla sua proposta basata sull’eccellenza, sulla genuinità e sull’intrattenimento, che sono ii pilastri del nostro successo. Con questa nuova apertura chiudiamo uno splendido 2024, che ci ha portato a superare i 45 milioni di ricavi e oltre 500 addetti a livello globale”.

Il nuovo ristorante di Belgrado si trova nei pressi di Galerija Belgrade, in un ambiente contemporaneo e raffinato, ideale per accogliere gli ospiti in uno spazio che unisce stile e comfort. Caratterizzato da un’ampia zona bar e una grande terrazza esterna, potrà ospitare fino a 120 persone con un’offerta dal mattino alla sera. Belgrado, una delle città più antiche d’Europa, è conosciuta per la sua vita notturna e si trova in posizione strategica tra Europa orientale e occidentale, punto d’incontro tra tradizioni europee e balcaniche.