Per Crazy Pizza il 2024 è un anno dinamico in termini di nuove aperture: fra poco arriverà anche in India e nell'Asia meridionale

Crazy Pizza si appresta a inaugurare una delle sue pizzerie di lusso anche in India, a Nuova Dehli "seguito da un secondo ristorante -aggiunge Flavio Briatore-. Crazy Pizza è molto apprezzata dalla numerosa clientela indiana in tutte le nostre location, in particolare nel nostro flagship a Londra, e quindi questo annuncio era atteso da tempo. Il 2024 è sicuramente l'anno di Crazy Pizza: dopo l'inaugurazione in Bahrain e l'annuncio dell'arrivo a New York, oltre alle tante aperture in Europa, siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo di successo. E non è finita qui, tra brevissimo saremo pronti con nuove sorprese".

Dopo il Medio Oriente, con l’apertura in Bahrain e l’annuncio di una location a Neom; gli Stati Uniti, con il ristorante previsto per la fine del 2024 a New York; e l’Europa, con i ristoranti di Varazze, Saint-Tropez e l’annuncio di Napoli, per Crazy Pizza è ora il momento dell’Asia Meridionale. Impegnata a elevare il concetto di luxury-fun dining in Italia e nel mondo, con 10 aperture previste entro la fine dell’anno Crazy Pizza si prefigge di "celebrare l'eccellenza italiana nel panorama internazionale diventando tra le più grandi realtà del settore a livello mondiale".

Per il 2024 Crazy punta a superare i 45 milioni di euro di fatturato a livello di sistema, proprio grazie a una solida strategia di crescita e innovazione, con oltre 15 milioni di euro di investimenti e creando più di 200 nuovi posti di lavoro.

Siamo entusiasti di portare Crazy Pizza in India, offrendo un mix unico di sapori tradizionali italiani e arte culinaria contemporanea alla nostra vibrante scena gastronomica -commenta Chandni Nath Israni, co-fondatrice di CK Israni Group-. Questa partnership rappresenta il nostro impegno a introdurre esperienze culinarie globali eccezionali ai food lover indiani, e non vediamo l'ora di deliziare i nostri clienti stabilendo un nuovo punto di riferimento per l'esperienza culinaria in India".