Crudolio, investimenti a 360 gradi

Crudolio, brand di riferimento del mercato degli oli di semi e frutti biologici, presenta una gamma di oltre 40 referenze. Al fianco del tradizionale olio extra vergine di oliva di molteplice provenienza al fine di assecondare le richieste del mercato, troviamo oli di semi come lino, sesamo, zucca, girasole, canapa e frutti come ad esempio cocco, noce, avocado.

Importanti investimenti sono stati fatti dal punto di vista industriale, dove le tre linee di confezionamento completamente automatizzate fanno sì che la capacita produttiva sia intorno alle 6.000 bottiglie l’ora. Questo permette di fornire la grande distribuzione anche nelle richieste più esigenti.

Un grande cambiamento è avvenuto anche sul fronte digitale: è stato infatti lanciato quest’anno il nuovo sito web, dove la navigazione è consentita sia per il b2c che per gli operatori del settore, che hanno così la possibilità di visualizzare la gamma suddivisa per linee, dagli oli vergini ai senza odore, ai semini (origini).

La grafica della gamma non è secondaria circa le novità: rinnovando il design delle etichette e avendo a cuore l’ambiente, Crudolio ha operato affinchè lo spreco di carta sia ridotto il più possibile, andando a sostituire il classico fronte/retro (doppi imballaggi) con un’etichetta unica per tutti i formati, permettendo un notevole risparmio di carta (bobina di scarto).

Crudolio è green, e lo sarà ancora in futuro, sotto ogni punto di vista: il 2022 sarà infatti l’anno della trasformazione del sito produttivo, in cui tutti gli impianti di riscaldamento e di fornitura di energia elettrica verranno convertiti ad energia solare.