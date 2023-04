Cucina bene, conserva meglio, mangia sano grazie a Freska!

Conservare in sicurezza il cibo avanzato non è un’operazione semplice

Cotto o crudo, la possibilità che qualcosa vado storto è un rischio concreto, responsabile di inspiegabili mal di pancia nel migliore dei casi e di vere proprie infezioni alimentari nel peggiore scenario.

Ecco quindi una mini guida alla conservazione e ai migliori recipienti per ottenerne una perfetta, la collezione Freska di Bama: l’ampia linea di contenitori richiudibili in plastica atossica con valvola di sfiato, tutta realizzata in Italia, è pensata per sopportare temperature dai -40°C ai +100°C.

È disponibile in molti formati per garantirsi la copertura totale e non restare mai senza il recipiente adatto per ciascun tipo di alimento.

La valvola di sfiato rende ogni Freska perfetta per il congelamento: togliendo una sensibile quantità di aria, diminuisce drasticamente la possibilità che il cibo conservato si ossidi, ancora pieno di gusto per un nuovo pasto!

Meglio in frigo o in freezer?



I cibi scongelati non possono essere ricongelati, salvo decidere di cuocerli, azzerando i rischi del fresco e garantendo nuova vita al piatto. Evitate il passaggio in frigo prima del congelamento, risparmierete tempo e freschezza.

Congela in fretta, scongela con calma

Congelate le portate subito dopo la loro preparazione, senza farle raffreddare. Si può trasferire il tutto in un contenitore Freska, chiudendolo ermeticamente, per poi passarlo sotto l’acqua fredda finché non risulta freddo, in modo da evitare sbalzi al freezer e preservarne la freschezza.

Al contrario, per scongelare, trasferite sempre l’alimento da freezer a frigo. Al momento del consumo dovrete solo riscaldare uniformemente, ad almeno 75°, le nostre Freska, che resistono senza problemi fino a 100, servono egregiamente allo scopo.

Sono moltissime le soluzioni che la collezione Freska contenitori per alimenti offre, per ogni esigenza:

Freska Grill sono dotati di griglia interna per sgocciolare ed areare gli alimenti.

Freska Extra Protect con i contenitori nei colori verde smeraldo e fumè che schermano la luce e conferiscono così una maggiore protezione al cibo.

Freska Sottile, ideali per la conservazione di salumi e formaggi affettati.

E poi Freska, Freska Square (di forma quadrata) e Freska Fantasy (con coperchi decorati) che con la gamma di capacità da Lt. 0,5 a Lt.11 riescono a rispondere ad ogni esigenza di conservazione in cucina.





