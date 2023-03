Il brand di orologi italiano D1 Milano approda da Rinascente con un temporary store che sarà visitabile e attivo fino al 27 marzo 2023

Approda all'interno del department store Rinascente di Milano, al piano meno uno, reparto design, il brand di orologi italiano D1 Milano con un temporary store visitabile fino al 27 marzo 2023. Il marchio, che nella città meneghina ha il suo quartier generale e dispone di uffici operativi anche a Dubai e Hong Kong, propone in questo spazio i suoi modelli, i carryover del brand Polycarbon e Ultrathin oltre ai modelli della collezione SS23 Polychrono e Polystreet.

"Il negozio si presenta come un vero e proprio museo di design con teche espositive e una colonna centrale, la rappresentazione di un’opera d’arte arricchita da numeri che si ripetono circolarmente da 1 a 12 simboli della ciclicità delle lancette degli orologi -afferma Dario

Spallone, founder di D1 Milano-. Nonostante la vendita al dettaglio digitale sia efficace, tanti appassionati vogliono vedere e provare le collezioni di persona. Per questo motivo D1 Milano ha deciso di proseguire e dare impulso alla sua strategia retail entrando in uno dei più importanti department store internazionali: Rinascente di Milano. Abbiamo progettato appositamente un temporary pop-up store per mostrare le nostre collezioni in uno spazio ispirato ad un museo, dove il design prende il sopravvento nelle sue più svariate forme. Le nostre creazioni sono inserite in un ambiente minimale, pensato in un tono menta pastello e contemporaneo nell’uso dell’acciaio satinato. Un progetto che si avvale della stessa cura che riponiamo in ogni dettaglio del nostro lavoro”.

La presenza di D1 Milano

Le collezioni sono distribuite in 35 Paesi, all’interno di più di 650 official retailer, nei migliori department store internazionali, anche attraverso identitari shop in shop, e in 15 monomarca distribuiti tra Milano e il Medio Oriente. Tra le realtà di riferimento che

propongono D1 Milano: Galleries Lafayette, Harvey Nichols GCC, Ounass.