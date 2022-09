Da Alibaba nuove opportunità per i brand del lusso nel “metaverso”

Tra le nuove tecnologie a disposizione una sfilata di moda in realtà aumentata e un Meta Pass per garantire un accesso digitale prioritario

Alibaba rafforza la partnership con i brand del lusso e le possibilità messe a disposizione del settore in ambito digitale o in quello che che ormai si usa un po' impropriamente definire come metaverso. Coinvolto nello specifico il Tmall Luxury Pavilion, marketplace digitale b2c del gruppo, che offre ai marchi la possibilità di entrare sempre più in contatto con i tecnologici consumatori cinesi.

Tra le nuove tecnologie: una sfilata di moda in realtà aumentata, un Meta Pass per garantire un accesso digitale prioritario ai prodotti dei brand di lusso ed edizioni limitate, oltre ad una mostra in realtà estesa per avere, sottolinea l'azienda, "un’anticipazione di quello che sarà il futuro del retail". Il tutto attraverso sistemi garanti quali la blockchain.Si tratta di novità che vanno ad arricchire le funzionalità già disponibili sulla piattaforma, tra cui lo shopping in 3D, la realtà aumentata e la realtà virtuale per provare i prodotti e gli avatar digitali.

"Il mondo digitale può offrire ai consumatori esperienze di acquisto e identità di marca nel lusso uguali o addirittura migliori rispetto al mondo reale", ha sottolineato in una nota Wang, veterano di Alibaba ed ex capo del business online di Zara per il Pacifico.

Da Burberry a Bogner, il Tmall Luxury Pavilion ospita ad oggi oltre 200 brand di alta gamma (erano 150 prima della pandemia). Si tratta dellla prima piattaforma in Cina a offrire prodotti dei cinque principali gruppi del lusso: LVMH, Kering, Chanel, Hermès e Richemont, a conferma del crescente focus sul settore di cui si ambisce a diventare l'eCommerce numero uno al mondo entro il 2025.