Da Castey, una linea completa dedicata alla cottura a induzione

La serie Classic di padelle per induzione di Castey si distingue per l’elevata qualità dei materiali e i processi di fabbricazione. Tutte rigorosamente in pressofusione, sono costruite con alluminio di alto spessore che garantisce la miglior conducibilità del calore e permette fantastiche cotture.

Da non trascurare poi i praticissimi manici removibili con sistema di sicurezza che, una volta rimossi, permettono alle padelle di ultimare le cotture anche direttamente in forno.

I manici delle casseruole così come i pomelli dei coperchi sono rivestiti in silicone termoresistente che previene da accidentali scottature e migliora la presa delle mani.

Serie Classic di Castey, una linea completa per induzione, distribuita in Italia da Trabo 1 di 7

La superficie antiaderente Durion senza PFOA, oltre a non far attaccare i cibi, permette una facile e veloce pulizia tanto a mano quanto in lavastoviglie mentre la possibilità di rimuovere i manici consente una miglior gestione del lavaggio e del successivo stoccaggio.

Questa linea di Castey è davvero completa e comprende padelle, casseruole alte e basse, bistecchiere, grill, wok e pentolini, tutti utilissimi alleati in cucina.

Distributore esclusivo per l’Italia, Trabo Srl

Per maggiori informazioni: www.trabo.it