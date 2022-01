In altre parole, e per restare nel nostro campo di interesse, si tratta del cuoco pensante proposto da Gualtiero Marchesi: il cuoco che con sapienza conosce prodotto e tecniche di cucina, ma che sa anche gestire le situazioni, utilizzando pensiero critico e consapevolezza pratica, rivalutando il proprio punto di vista su procedure standard assodate per declinarle in favore di necessità di gestione contemporanee. In entrambi i casi si tratta di quelle figure professionali il cui approccio tende alla perfetta professionalità, contrarie all’atteggiamento del “basta che sia fatto” o all’estrema approssimazione con cui spesso proprio chi lavora in questo settore si è trovato a confrontarsi.

A questo tema se ne aggiunge un altro: ad oggi, in Italia, non esistono percorsi formativi dedicati che siano in grado di soddisfare le reali necessità del mercato e della richiesta di figure tecniche per la gdo. Altri Paesi limitrofi, come Svizzera e Germania, hanno capito da tempo l’importanza di percorsi formativi dedicati: ne sono un esempio i corsi post-diploma degli istituti tecnici superiori che propongono percorsi altamente professionalizzanti organizzati secondo un modello didattico di formazione specialistica ed esperienza di azione. Alcune realtà aziendali italiane già propongono corsi specifici, come alcune catene della gdo che cercano di costruire le proprie Academy, ma tali lodevoli iniziative rischiano di essere limitate a quella realtà aziendale specifica: il bisogno di formazione è relativo alla creazione di percorsi che siano certo molto tecnici, ma anche estremamente versatili in termini di spendibilità di mercato e che vadano oltre quanto acquisibile in contesto specifico.