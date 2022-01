Da Cosma la pizza di filiera interamente veneta

Molino Cosma lancia la Pizza Veneta nella Giornata mondiale della Pizza. Realtà produttiva padovana familiare attiva nel settore molitorio, vuole “fungere da cerniera tra il mondo agricolo e quello delle produzioni alimentari”, dai professionisti all'industria, passando per Horeca e gdo. Il prodotto si caratterizza per la farina interamente regionale dell'azienda di San Martino di Lupari (Pd) - certificata all’interno della Regione Veneto secondo gli standard ISO 2205 per l'intera filiera, dalla semina alla raccolta, sino alla macinatura - unitamente ad altri ingredienti tipici regionali, scelti tra le eccellenze del paniere agroalimentare veneto come il Radicchio tardivo di Treviso, il formaggio Asiago dolce, l’Olio extravergine d'oliva del Garda e la tradizionale salsiccia Luganega.

“Con la linea Farina 100% Veneta e la sua filiera certificata -ha commentato il direttore commerciale di Molino Cosma, Marta Cosma, contitolare assieme ai fratelli Piero e Rosanna del Molino che porta il nome di famiglia- abbiamo posto attenzione alla territorialità e alla produzione molitoria”.

L'ultima novità in casa Molino Cosma arriva a brevissima distanza dal precedente lancio della gamma “Le Sostenibili”, farine certificate dal packaging compostabile. Ossia “dal seme alla farina, da agricoltura e macinazioni sostenibili, si tratta di farine attente all’ambiente, la cui produzione riduce al minimo le emissioni di CO2”. Ne fanno parte quattro referenze, sfarinati ottenuti con la macinazione di grani teneri rigorosamente italiani: Tipo 00, Tipo Forte, Tipo 1 e Tipo 2. Farine che rispettano gli standard DTP 112, con un packaging totalmente eco-sostenibile e innovativo, che è stato ottenuto mediante materie prime compostabili al 100% (che possono quindi poi facilmente diventare compost e, in pratica, essere smaltite nel cassonetto dell'umido). Disponibili in gdo nel formato da mezzo chilo, si possono invece trovare nella maxi confezione da 25 chili nella linea professionale rivolta esclusivamente a panifici, pasticcerie e pizzerie.

“Siamo tra i primi in Italia -ha concluso Marta Cosma- a immettere nel mercato un prodotto certificato che garantisce la qualità e, al tempo stesso, rispettoso dell’ambiente. Seguiamo la tradizione familiare, ma anche le tecnologie più innovative, secondo una filosofia basata sulla risposta puntuale ai bisogni di un mercato dinamico e profondamente variegato”.