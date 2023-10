De Matteis Agroalimentare e Logistica Uno: una collaborazione vincente per un Futuro Sostenibile

De Matteis Agroalimentare e Logistica Uno collaborano per perseguire una visione comune di sostenibilità nell'industria alimentare e logistica

Produrre e distribuire pasta buona sia per il palato che per il pianeta

Nel panorama aziendale moderno, la sostenibilità è diventata una parola d'ordine. Sempre più imprese cercano modi innovativi per ridurre l'impatto ambientale delle loro operazioni e contribuire a un futuro più verde. In questo contesto, due aziende italiane, De Matteis Agroalimentare e Logistica Uno , hanno stabilito una collaborazione straordinaria, unendo le forze per perseguire una visione comune di sostenibilità nell'industria alimentare e logistica.

De Matteis Agroalimentare: La Passione per la Pasta Sostenibile

Il Pastificio De Matteis, uno dei principali produttori italiani di pasta di grano duro ,ha fatto della sostenibilità una parte integrante della sua filosofia aziendale. Come recita lo stesso logo aziendale, land people pasta , la pasta che produce è l’espressione di un sistema produttivo integrato tra industria e agricoltura che si fonda su princìpi comuni e valori condivisi, tesi a garantire lo sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'equilibrio tra uomo e natura.

Da sempre l'azienda è impegnata per ridurre l'impatto ambientale della sua produzione, in particolare grazie al progetto Pasta Armando, che utilizza solo grano duro 100% italiano di alta qualità proveniente da fornitori locali, riducendo l’importazione di materie prime dall’estero. Pasta Armando è il risultato dell’applicazione di un rigoroso disciplinare di coltivazione volto a pratiche di coltivazione virtuose e rispettose dell’ambiente, in grado di generare migliori rese del terreno, e miglior qualità del grano, associate ad uno schema di remunerazione premiante per i coltivatori in base alla qualità ottenuta. Un approccio che ha consentito a Pasta Armando di ottenere una pasta certificata con Zero Residui di Pesticidi e Glifosato.

In una prospettiva più generale, l’investimento in efficienza energetica nello stabilimento di Flumeri, si è tradotto nella realizzazione nel 2013 di un impianto cogenerativo (energia elettrica e termica), potenziato nel 2021, in grado di coprire quasi il 90% del fabbisogno energetico aziendale.

Inoltre, il pastificio ha sviluppato con successo confezioni e imballaggi sostenibili per i suoi prodotti, riducendo al minimo gli sprechi di plastica e investendo in materiali riciclabili. La visione di De Matteis è quella di produrre pasta che sia buona sia per il palato che per il pianeta.

La sostenibilità è una filosofia che si estende a tutti gli aspetti dell'operazione del Pastificio De Matteis, compresa la sua logistica. L'azienda ha scelto di collaborare con un partner logistico altamente sostenibile, riconoscendo che il trasporto e la distribuzione dei loro prodotti sono fasi cruciali per ridurre l'impatto ambientale complessivo.

Logistica Uno: L'Efficienza Sostenibile nella Catena di Approvvigionamento

Dall'altra parte della collaborazione, troviamo Logistica Uno, un'azienda leader nel settore della logistica e della distribuzione che ha fatto della sostenibilità uno dei suoi principi guida. Logistica Uno ha adottato una serie di iniziative per ridurre le emissioni di carbonio nella sua catena di approvvigionamento, utilizzando sempre di più mezzi alimentati a LNG e Bio LNG e implementando strategie di route-optimization per ridurre i chilometri percorsi ma soprattutto aprendo nuovi collegamenti intermodali diminuendo il trasporto su strada a favore di quello su rotaia.

Logistica Uno ha anche fatto progressi significativi nell'ottimizzazione della distribuzione, riducendo gli sprechi e aumentando l'efficienza operativa e implementando strumenti di calcolo delle emissioni di CO2.

Queste iniziative hanno permesso di ridurre l'impatto ambientale della logistica senza compromettere la qualità e l'affidabilità dei servizi offerti.

Una Collaborazione Strategica per un Futuro Sostenibile

La collaborazione tra De Matteis Agroalimentare e Logistica Uno è il risultato di un incontro tra due visioni aziendali complementari. De Matteis produce pasta sostenibile di alta qualità, mentre Logistica Uno si impegna a consegnarla ai clienti in modo altrettanto sostenibile ed efficiente. Entrambe le realtà sono molto legate al territorio che le circonda, permettendone, grazie alle loro strategie di crescita, uno sviluppo importante anche in termini sociali.

Questa partnership, iniziata nel 2019, vanta oggi un intero magazzino di Logistica Uno nel casertano con oltre 22000 posti pallet dedicati esclusivamente alla pasta, con distribuzione a carico completo, e a contenitori sfusi per i marchi private label di De Matteis.

Il Futuro Sostenibile dell'Industria Alimentare e Logistica

La collaborazione tra De Matteis Agroalimentare e Logistica Uno è un esempio tangibile di come le aziende possano unire le forze per perseguire una visione comune di sostenibilità. Queste due aziende italiane dimostrano che è possibile coniugare successo commerciale e responsabilità ambientale, contribuendo così a un futuro più sostenibile per l'industria alimentare e logistica.

"Essere scelti come operatore logistico di un marchio importante, essere riconosciuti sia per il nostro valore aziendale che per l’impegno sostenibile, è un onore e una responsabilità straordinari. Questa partnership non solo ci spinge a raggiungere nuovi livelli di eccellenza operativa, ma ci ispira anche a condividere la missione e la visione di un futuro più sostenibile e responsabile. Insieme, lavoreremo per superare le sfide logistiche con precisione e innovazione, contribuendo al successo del marchio De Matteis nel mondo e al benessere del pianeta." Alberto D’Agostino Italy Sales Director

"L'impegno dell'azienda a perseguire modelli di business attenti al territorio, all'ambiente e alle persone, e' una nostra assoluta priorità. Oggi dobbiamo ampliare la nostra attenzione dalla supply chain di approvvigionamento a quella di consegna dei prodotti ai nostri clienti, in Italia e nel Mondo. Per questo crediamo nella partnership con Logistica Uno, azienda leader che si e' mostrata pienamente in linea con le nostre visioni, in quanto proiettata verso la trasformazione dei processi logistici verso il miglioramento degli impatti ambientali." Marco De Matteis, Amministratore Delegato De Matteis Agroalimentare