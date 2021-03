Decathlon aprirà uno store a Roma Ostiense

Procedono i lavori per l'apertura di un un punto di vendita Decathlon a Ostiense, situato di fronte all’air Terminal Ostiense, in via Girolamo Benzoni. Il negozio sarà realizzato nello spazio che precedentemente ospitava il negozio per giocattoli Rocco Balocco. Stando a quanto scrive Roma Today, l’edificio si trova di fronte Eataly, aperto nel 2012, ed è caratterizzato da una distintiva forma circolare che richiama un silos con il piano terra in laterizio, il primo piano realizzato con ampie vetrate ed un soffitto di forma conica. La struttura è stata progettata, come tutto l’Air Terminal Ostiense, da Julio Lafuente, in occasione dei mondiali di calcio del 1990.

Il minisindaco Amedeo Ciaccheri del Municipio VIIII sottolinea l'importanza di questa apertura “che risponde a un'urgenza cittadina di ripresa ma anche un'opportunità di posti di lavoro, riconversione di spazi in disuso e una leva per il rilanciare lo sviluppo locale”.

Le aperture in Sicilia

Alterne vicende segnano, invece, l'iter di nuove aperture in Sicilia. Come raccontato in questo articolo, Decathlon aveva incassato un rifiuto netto da parte del Comune di Palermo per una possibile apertura in città. Un diniego che aveva spinto l'insegna a indirizzarsi verso altre mete come nel caso di Trapani.

Ci sarebbe stato però un ulteriore tentativo di apertura a Palermo. Stando a quanto pubblicato dal giornale online Blog Sicilia ci sarebbe stata una trattativa per un'apertura nel capoluogo siciliano. In questo secondo tentativo la sede individuata è il centro commerciale Conca d'Oro. Al momento però nessuna novità a riguardo.