Decathlon e Leroy Merlin partecipano al World Cleanup Day

World Cleanup Day è un’iniziativa sociale lanciata dalla ong Let’s Do It. Quest'anno DEcathlon parteciperà con Leroy Merlin

Per sensibilizzare sportivi e cittadini sull’importanza della tutela degli spazi comuni e di contribuire a ripulire il pianeta dai rifiuti, ogni anno Decathlon scende in campo con le sue sedi di tutto il mondo, Italia compresa. Quest'anno, come già sperimentato lo scorso anno, l'insegna partecipa al World Cleanup Day in collaborazione con Leroy Merlin. Si tratta di un’iniziativa sociale lanciata dalla ong Let’s Do It. I due gruppi forniranno materiale, come guanti e sacchetti per i volontari e parteciperanno attivamente con i punti di vendita. Sabato 17 settembre i team di 40 negozi, per la prima volta insieme ai clienti e a tutti i cittadini che vorranno partecipare all’iniziativa, saranno impegnati in diverse attività finalizzate alla raccolta e alla diversificazione dei rifiuti. Nel corso dell'anno, inoltre, saranno coinvolte 130 sedi delle due catene specializzate dove saranno organizzati punti di raccolta dei rifiuti a cui i cittadini potranno aderire volontariamente, seguiti da momenti di sport collettivo in collaborazione con le associazioni territoriali e sportive e con il patrocinio dei diversi comuni aderenti.

Le dichiarazioni

“Oggi il nostro impegno deve uscire dalle nostre abitazioni e guardare al pianeta perché la Terra è la nostra grande casa comune e prendercene cura è diventata una priorità -dichiara Sebastien Savariau, direttore marketing di Leroy Merlin-. Il World Cleanup Day è solo una delle attività che tutti i giorni mettiamo in campo per proteggere l’ambiente. Quest’anno ci fa ancora più piacere partecipare a questa iniziativa perché assume un significato ancora più ampio: dopo due anni di pandemia, sarà l’occasione per i nostri collaboratori, i nostri clienti e i cittadini di tornare a passare una giornata insieme, condividere un obiettivo comune, lavorare per il nostro territorio”.

“Anche quest’anno, in occasione del World Cleanup Day, le squadre di Decathlon portano avanti azioni di sensibilizzazione coinvolgendo migliaia di italiani in questa grande iniziativa di responsabilità civile -aggiunge Elena Di Santo, sport team leader a San Giovanni Teatino (Ch)-. Fin dalla nascita del World Cleanup Day, Decathlon ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa che si inserisce nel nostro impegno di rendere lo sport accessibile, durevolmente”.