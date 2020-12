Decò a casa: l’eCommerce del Gruppo Arena (VéGé) e ReStore

La collaborazione tra il Gruppo Arena, socio VéGé attivo in Sicilia con 180 punti di vendita, e ReStore, specializzata nella realizzazione di servizi e-commerce per la gdo e la do in Italia, dà vita al servizio di spesa online, effettuata su questo portale, con servizio di ritiro instore e a domicilio. Il servizio di ritiro e consegna della spesa è offerto dal superstore Decò di Balatelle, raggiungendo i residenti di Catania, Aci Castello, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, Sant'Agata Li Battiati, Trecastagni, Tremestieri Etneo, e da Messina dal punto di vendita di Tremestieri.

“Con questo servizio abbiamo iniziato da Catania quale città metropolitana, siamo presenti anche a Messina e presto lo saremo anche a Siracusa e Palermo -spiega Giovanni Arena, direttore generale di Gruppo Arena-. Il progetto è partito sui punti di vendita diretti e presto sarà esteso anche al canale franchising su tutti quegli store che ne hanno le caratteristiche e che sono in condizioni di garantire uno standard qualitativo del servizio”. Barbara Labate, Ceo di ReStore, aggiunge: "Il progetto Decò a casa offre in Sicilia un servizio rapido ed efficiente in questo periodo storico in cui la digitalizzazione si rende necessaria e utile in tutti settori”.

Modalità del servizio

Decò a casa è attivo da lunedì a domenica con cinque fasce orarie giornaliere di consegna della durata di due ore: dalle 10 alle 12, dalle 12 alle 14, dalle 14 alle 16, dalle 16 alle 18 e dalle 18 alle 20. Con la prima spesa effettuata la consegna è gratuita.

L'assortimento comprende una gamma di prodotti di frutta e verdura, latte e latticini, carne, salumi, gastronomia, pasta, riso e cereali, confezionati alimentari, colazione e snack, acqua, bibite e birra, vini e liquori, surgelati e gelati, baby, cura della persona, cura della casa, carta e plastica, petcare e petfood.