Decò Italia lancia Gastronauta e sigla accordo con ShopFully

La campagna teaser di Decò Italia, la centrale di acquisto creata da Multicedi e Gruppo Arena (entrambe Gruppo VéGé), è partita nei giorni scorsi, come vi avevamo anticipato in questo articolo, grazie alla collaborazione con ShopFully (tech company italiana che connette 30 milioni di consumatori online con 250 mila negozi fisici) per la comunicazione digitale.

Dopo la prima fase di lancio del brand premium Gastronauta, che ha solleticato la curiosità dei consumatori, la campagna oggi si avvia verso la sua seconda fase che mira a far conoscere la gamma completa dei prodotti della mdd attraverso formati digitali innovativi e misurabili per incentivare le visite nei negozi coinvolti.

Questa seconda fase prevede anche un’attività di Domination, ossia la presenza di formati che raggiungono, all’interno dell’app DoveConviene, il 100% degli utenti per garantire ancora maggiore visibilità al brand Gastronauta. Grazie a questa attività, Decò Italia raggiungerà il 100% dei responsabili di acquisto online geolocalizzati in prossimità dei suoi punti di vendita e potenzialmente interessati ai nuovi prodotti. I consumatori saranno in questo modo coinvolti lungo tutto il processo di acquisto, dalla prima ricerca di informazioni online fino alla visita in negozio.

Questa attività vede il coinvolgimento di tutti i canali digitali messi a disposizione da ShopFully: oltre ai marketplace di proprietà della tech company (DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile), anche altri canali digitali come Google e Facebook.

Le dichiarazioni

“Siamo convinti che ShopFully sia il partner tecnologico ideale per supportare il lancio della nuova linea di prodotti Gastronauta -commenta Francesco Anfuso, del Team Decò Italia-. Il lancio del nuovo brand Gastronauta è altamente strategico per noi, per cui è fondamentale presidiare nella maniera più efficace il posto dove inizia lo shopping, cioè lo smartphone. Lavorare con ShopFully ci permette infatti di parlare nel modo e nel momento migliore con le persone potenzialmente interessate ai nostri prodotti, e di analizzare successivamente gli insight che, grazie alla sua piattaforma tecnologica, ShopFully è in grado di restituire, sia a livello di interazioni con i nostri contenuti che in termini di visite in store”.

“In un momento dell’anno come questo, dove aumentano promozioni e offerte, e lo shopping diventa sempre più intenso, lanciare un nuovo brand è sicuramente una sfida non semplice, che noi di ShopFully accogliamo con entusiasmo” commenta Marco Durante, VP sales & marketing Italia di ShopFully.