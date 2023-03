Ora è possibile ordinare da Roadhouse, Billy Tacos e Calavera utilizzando l’App Deliveroo in circa 90 città italiane, da nord a sud

Deliveroo ha firmato un accordo di esclusiva con Roadhouse, società di Gruppo Cremonini e prima catena di steakhouse in Italia, che porterà così sulla app 260 punti di vendita in 90 città, fra i quali Billy Tacos e Calavera, entrambi format del gruppo Roadhouse ispirati alla cucina messicana.

“Questo accordo rappresenta un passo in avanti rispetto alla strategia di espansione e di differenziazione della nostra supply -commenta Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italy-. Siamo felici di avviare questa collaborazione in esclusiva che qualifica la nostra offerta e arricchisce la proposta di valore al consumatore (consumer value proposition). Roadhouse è un partner che ha innovato la ristorazione in Italia ed è un esempio nel mondo e siamo orgogliosi della scelta di puntare su Deliveroo per crescere anche nel mercato dell’online food delivery”.

“Abbiamo una forte richiesta per le consegne di Roadhouse, Calavera e Billy Tacos grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo dell’offerta e per il carattere distintivo dei brand -aggiunge Nicolas Bigard, ceo di Roadhouse-. La carne alla griglia e i fresh burger di Roadhouse, le ricette messicane interpretate in chiave moderna di Calavera e i french tacos e le urban tortillas di Billy Tacos danno un colore unico al pranzo e alla cena”.

In Italia dal 2015, Deliveroo oggi collabora con più di 22.000 ristoranti partner in 1.500 località, tra grandi città e centri di medie dimensioni dove il servizio è attivo raggiungendo nel complesso quasi 40 milioni di italiani che oggi possono utilizzare l’App.