Chef Express inaugura la nuova ristorazione a Milano Garibaldi

Chef Express (Gruppo Cremonini) ha inaugurato la nuova food hall all'ingresso della stazione di Milano Garibaldi: un investimento di quasi 5 milioni di euro

Chef Express è protagonista di questa inaugurazione, con tre insegne di grido (Billy Tacos, Roadhouse e Wagamama) nel nuovo spazio ristorazione presentato oggi alla stazione di Milano Garibaldi. Una "food hall" non grandissima (2.000 mq), ma comoda, proprio all'ingresso lato Piazza Freud (che cambierà molto nei prossimi mesi), con accesso indipendente nel caso in cui le insegne volessero prolungare l'orario di apertura, per ora fino alle 22. Le insegne sono Mc Donald's, Billy Tacos (cucina messicana) e Panella (bakery, bar caffetteria), al piano terra, lato ingressi da Piazzale Freud; al piano superiore apriranno nelle prossime settimane Wagamama (ristorante asiatico) e Roadhouse Restaurant.

I nuovi locali della stazione di Milano Porta Garibaldi sono realizzati in partnership con Altagares Italia (Gruppo Altarea) società titolare dei diritti di sfruttamento commerciale e pubblicitario. L’investimento di Chef Express per i nuovi locali è di circa 4,7 milioni di euro, uno dei più rilevanti per il gruppo, che nel canale del travel retail, in particolare nelle stazioni ferroviarie, è leader nazionale.

"La stazione Garibaldi è diventato un centro di interconnessione urbana di rilevanza regionale con 50 milioni di passaggi all'anno e un indotto di lavoratori destinato a crescere, dagli attuali 30.000 nel raggio di 1 km a 50.000 nel 2025" ha precisato Simone Maltempi, amministratore delegato di Altagares Italia. "Milano Garibaldi è una stazione nella quale transitano molti giovani -ha aggiunto Sara Venturoni, responsabile direzione stazioni- soprattutto la fascia 18-24 anni che è quella degli studenti diretti alle università milanesi. Il miglioramento e la riqualificazione dell'offerta ristorativa è in linea con la strategia Fs di valorizzare le stazioni come poli di mobilità sostenibile e integrata e centri polifunzionali al servizio di viaggiatori, cittadini e turisti".

In Lombardia, in particolare, Chef Express ha 16 punti di vendita in 11 stazioni ferroviarie, con 12 punti negli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio, con 4 locali in due strutture ospedaliere di gruppo Humanitas e nell’ospedale di Varese, e in 10 aree di servizio su strade e autostrade. Nel canale della ristorazione commerciale, presidiato dai brand Roadhouse, Calavera, Billy Tacos, Wagamana e altri, il gruppo ha oltre 120 locali distribuiti in tutte le province lombarde. Gli investimenti complessivi di Chef Express in Lombardia nel triennio 2020-22 ammontano a circa 30 milioni di euro. Nei nuovi locali di Milano Porta Garibaldi lavoreranno a regime circa 100 persone.

“Nell’ambito della nostra attività di valorizzazione abbiamo pensato a Porta Garibaldi come uno spazio integrato con la città -commenta Simone Maltempi, amministratore delegato di Altagares Italia-. La stazione è un luogo di flusso, che offre comfort e servizi ai viaggiatori, ma anche un luogo di vita e di commercio. Sviluppando questa nuova Food Hall, a targa Chef Express, consacriamo questa realtà come cuore pulsante del moderno distretto di Porta Nuova, e come luogo di convivialità e tempo libero aperto su Milano. Con RFI e Chef Express, che ringrazio, abbiamo reso Porta Garibaldi una stazione per tutti: viaggiatori, lavoratori, turisti e residenti”.

“Gruppo Cremonini ha sviluppato da anni una forte presenza in tutta la Lombardia -aggiunge Cristian Biasoni, amministratore delegato di Chef Express- e a Milano in particolare, città che ci vede protagonisti con un'importante e variegata offerta di ristorazione nel cuore di due aree al centro di una rigenerazione urbana senza precedenti: Citylife Shopping District, dove siamo i maggiori investitori nell’offerta di ristorazione, e il nuovo quartiere di Porta Nuova, dove raggiungiamo lo stesso primato all’interno della stazione di Porta Garibaldi con i nuovi locali inaugurati oggi”.