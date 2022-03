Deliveroo Hop: balzo in avanti nel quick commerce al fianco di Carrefour

Nuovo servizio per Deliveroo che lancia in Italia Hop, la spesa a casa in 10 minuti, già disponibile nel centro di Milano in collaborazione con Carrefour Italia con l'obiettivo di espandersi in altre aree del Paese in tempi brevi. Dopo il lancio nel Regno Unito, Deliveroo sperimenta Hop in Italia consolidando ulteriormente il rapporto con Carrefour con il quale ha già attivato una collaborazione di home delivery presente proprio nel capoluogo lombardo e che rimarrà in parallelo al nuovo servizio. Sono disponibili oltre 1.500 prodotti che comprendono anche le referenze a marchio Carrefour, come Carrefour, Filiera Qualità Carrefour, Terre d'Italia e Carrefour Bio.

Il primo negozio Deliveroo Hop apre oggi nel centro di Milano in collaborazione con Carrefour: le consegne rapide raggiungeranno i quartieri Duomo, Navigli, Colonne e Sant'Ambrogio. Altri negozi apriranno nei prossimi mesi a Milano, Roma e in altre città italiane. Alcuni clienti al loro primo ordine riceveranno uno sconto di 10 euro.

La tecnologia di gestione della spesa di Deliveroo consentirà il controllo dell'inventario in tempo reale fornendo ai consumatori informazioni attendibili sulla disponibilità dei prodotti ed eliminando la necessità di ricorrere alla sostituzione degli articoli. Il servizio sarà più veloce grazie alle tecnologie avanzate di gestione del magazzino, combinate con l'infrastruttura leader di Deliveroo, che consentono la consegna in soli 10 minuti.

Le dichiarazioni

“Deliveroo Hop migliorerà la nostra offerta di generi alimentari su richiesta, sia per i consumatori che per i nostri partner nel settore dei generi alimentari. L'Italia è il primo mercato dopo il Regno Unito dove Deliveroo sta sviluppando questo servizio innovativo e conferma l'intenzione del Gruppo di investire nel mercato italiano” dichiara Matteo Sarzana, GM di Deliveroo Italia.

“Grazie alla partnership con Deliveroo Hop possiamo soddisfare ulteriormente le esigenze e le aspettative dei nostri clienti, consentendo la consegna a domicilio in 10 minuti. Questo nuovo servizio, che amplia la collaborazione già esistente con Deliveroo in Italia dal 2020 in 48 città, conferma la leadership nell’evoluzione dei nostri servizi e nell’offrire la migliore qualità e freschezza ai clienti, attraverso un'ampia selezione di prodotti, comprese le eccellenze locali" aggiunge Christophe Rabatel, Ceo di Carrefour Italia.