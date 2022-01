Carrefour Italia e Yolo siglano un accordo per le polizze assicurative

La collaborazione siglata tra Carrefour e la insurtech italiana Yolo riguarda i prodotti assicurativi per rispondere alle esigenze di un consumatore evoluto ed esigente. Grazie a questa partnership, i clienti dell'insegna potranno, infatti, sottoscrivere le assicurazioni digitali distribuite da Yolo per auto, casa, sport e viaggi. Otterranno in regalo una gift card, una carta prepagata spendibile negli store della rete aderenti ma sarà utile anche per gli acquisti online su carrefour.it.

Le dichiarazioni

“Per Carrefour è importante continuare il percorso di innovazione e digitalizzazione che sono il simbolo della nostra mission per i prossimi anni -spiega Flora Leoni, head of commercial and financial services, media and Crm-. La partnership con Yolo rappresenta esattamente la visione che abbiamo per il futuro dei nostri consumatori: un’offerta di qualità, digitale e sempre più vicina alle esigenze reali della popolazione. Siamo sicuri che grazie a partner come YOLO questa visione diventerà presto realtà”.

“La nostra collaborazione si basa proprio sul comune dna digitale, la vocazione all’innovazione e la volontà di mettere sempre più al centro il cliente e le sue esigenze fornendo una gamma di servizi e soluzioni semplici e in linea con le sue necessità” aggiunge Emanuel Sitzia, general manager Yolo.