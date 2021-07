Quattro nuove città, due al centro, una al nord e una al sud. Deliveroo inizia il mese di luglio arrivando con il proprio servizio anche a Fano (Pu) nelle Marche, Formia (Lt) nel Lazio, Potenza in Basilicata e Voghera (Pv) in Lombardia. Con queste città, dove nei prossimi mesi Deliveroo conta di collaborare con decine di nuovi ristoranti partner, il totale dei Comuni raggiunti dal servizio in Italia arriva a 288, con più di 14.000 ristoranti partner. Aumenta il numero delle città, ma anche quello dei servizi, a cominciare da Signature e dalla consegna di prodotti alimentari, freschi o confezionati, da supermercati.

Nuovi partner in piattaforma

Signature è il nuovo prodotto tecnologico che permette di ordinare attraverso la piattaforma Deliveroo utilizzando il sito internet o l’App del ristorante preferito. Un servizio attivo oggi in 80 città, attraverso 10 ristoranti e catene: tra le principali novità, per quanto riguarda le insegne in piattaforma, ricordiamo La Piadineria (195 locali), dove si può ordinare utilizzando l'App del ristorante. Gli altri partner di Deliveroo che hanno deciso di utilizzare la tecnologia Signature sono I Love Poke, Lievità, Macha Cafè, Macha Poke, Nima Sushi, Poke House, Pokèria by NIMA, Pokescuse e Chihuahua Tacos.

Macha Cafè è tra i primi ristoranti ad aver scommesso su Signature. "Con Signature il ristorante può contare su un ulteriore canale commerciale, aumentando la propria visibilità e l’utilizzo dei propri canali online, continuando a usufruire dei servizi di Deliveroo e in particolare delle consegne e dell’assistenza clienti –spiega Tunde Pecsvari, Ceo di Macha Cafè-. È uno strumento che consente di rafforzare le relazioni con i clienti, interagendo direttamente con i più fidelizzati, ma permette anche di migliorare l’esperienza dell’utente e raggiungere nuovi clienti. Attraverso Signature abbiamo già osservato un aumento rilevante del nostro fatturato relativo al food delivery".

Supermercati: servizio in altre 4 città

Si amplia anche il servizio di consegna da supermercati. Oggi è possibile ordinare prodotti alimentari, freschi o confezionati, da circa 480 punti di vendita di varie insegne fra le quali Carrefour Italia, Conad e Fresco Market, in più di 80 città italiane con tempi di consegna di circa 30 minuti. A luglio si aggiungeranno anche Cesano Maderno e Sesto San Giovanni, Sanremo e Sassari.