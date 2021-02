Dentro e fuori, l’innovazione dei succhi biologici Melchiori non si ferma

Dal 1994 la passione per la mela ci spinge verso la ricerca del gusto e della qualità, giornalmente ci impegniamo per ottenere il massimo dalle materie prime che lavoriamo e non ci accontentiamo mai... ogni momento è buono per fare innovazione, mantenendo saldi i principi nella garanzia di “Parola di Lucia Maria”: famiglia, territorio, trasparenza, rispetto per le materie prime. Innovare per noi non è un momento ma è la quotidianità.

Quali sono i plus di questo restyling?

Innovazione a 360 gradi nel 2021 per la nostra linea dei succhi Biologici dedicati alla GDO; ricette migliorate, nuova bottiglia trasparente, nuove etichette ispirate alla tradizione. In particolare ci siamo concentrati a trasmettere valori aziendali e di prodotto:

✓ Da mele fresche intere del Trentino

✓ Packaging 100% riciclabile

✓ Naturalmente Torbido

✓ Biologico Trentino

✓ Da frutta fresca intera

✓ Parola di Lucia Maria

In particolare la garanzia: “Parola di Lucia Maria” è enfatizzata dalla presenza dell’illustrazione della nostra Titolare su tutte le etichette della linea

7 gusti di altissima qualità!

Mela : il nostro cavallo di battaglia, lo produciamo da ben 25 anni sempre e solo da mele fresche intere del Trentino

: il nostro cavallo di battaglia, lo produciamo da ben 25 anni sempre e solo da mele fresche intere del Trentino Mela Zenzero , piccantino ma rinfrescante e piacevolmente dissetante!

, piccantino ma rinfrescante e piacevolmente dissetante! Mela Bergamotto , con succo di bergamotto Calabrese, ottimo in ogni occasione

, con succo di bergamotto Calabrese, ottimo in ogni occasione Mela Pera , un classico amato da bambini e adulti

, un classico amato da bambini e adulti Mela Sambuco , dolce e rinfrescante grazie anche all’aroma piacevole del sambuco

, dolce e rinfrescante grazie anche all’aroma piacevole del sambuco Mela Carota , frutta e verdura quando abbinate bene danno il meglio di sé

, frutta e verdura quando abbinate bene danno il meglio di sé Mela Mirtillo, deciso e leggermente acidulo per ogni merenda o colazione

Prodotti con il Cuore ma usando la Testa

Siamo Artigiani, produciamo con il cuore i nostri prodotti credendo al 100% in quello che facciamo, ma siamo anche consapevoli che serve un approccio tecnico per dare le giuste garanzie al consumatore e ai nostri clienti. Melchiori negli ultimi anni ha investito particolarmente nella formazione del personale e nella ricerca di figure chiave per la struttura aziendale, cercando di organizzare il tutto in modo da ridurre al minimo l’errore e alzando l’asticella della garanzia. Parallelamente al personale gli investimenti si sono concentrati sulle attrezzature e su impianti sempre più all’avanguardia, sempre più innovativi, sempre più precisi! Per questo possiamo dire che ogni prodotto di casa Melchiori - che sia Succo, Aceto o Sidro - porta con sé i sentimenti della famiglia e di ogni singolo componente ma può vantare anche altissimi livelli di garanzia di qualità e sicurezza alimentare.