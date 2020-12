Despar Centro Sud: l’Interspar di Villanova di Cepagatti

L'Abruzzo si conferma un'area strategica per Despar Centro Sud che continua a investire nella regione con un punto di vendita Interspar realizzato a Villanova di Cepagatti (Pe) frutto dell’accordo con Margherita Distribuzione (Conad). “Siamo riusciti a salvaguardare l’occupazione di numerosi lavoratori, garantendo serenità alle rispettive famiglie – spiega Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato di Despar Centro Sud-. In questo store offriamo alle comunità dei comuni coinvolti una vasta scelta di prodotti e nuovi servizi, in un momento di grande emergenza. Il nostro piano di espansione non si ferma qui, perché abbiamo una grande responsabilità verso il nostro territorio ed una grande fiducia nel futuro del nostro Paese”.

Il punto di vendita, che rispecchia l'ultimo format dell'insegna, si trova in via Nazionale 74, all'interno del centro commerciale Borgo d’Abruzzo e segue le recenti aperture Eurospar di Pescara (in Viale Pindaro) e degli Interspar di Silvi (Te), Modugno (Ba) e Pescara (zona aeroporto). Con questa apertura, la rete Despar Centro Sud in Abruzzo conta 34 strutture tra dirette e affiliate.

Il punto di vendita

Lo store si estende su una superficie di 3.752 mq e ripropone il formato sperimentato con l’Università di Parma. Il reparto gastronomia è dotato di un'area ristoro per il consumo di piatti pronti e da asporto, sono serviti i banchi di salumi e formaggi, con un'esposizione di ceppi a vista per il taglio dei prodotti più pregiati, macelleria, pescheria. È presente l'enoteca che presenta una forte caratterizzazione ambientale. Vengono riproposte anche le aree tematiche dedicate al cibo, alle bevande di qualità e al tempo libero come il mondo pasta, birra e area party, quest'ultima con un ampio assortimento di articoli per le feste e le occasioni speciali. Come da tradizione, sono stati adottati accorgimenti ecosostenibili.