Despar Centro-Sud: lo sviluppo in Abruzzo

Si consolida la presenza dell’insegna in Abruzzo con un punto di vendita ex Simply realizzato a Pescara, acquisito da Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud. La struttura Eurospar si trova in viale Pindaro 14 e riapre al pubblico con una veste rinnovata, personalizzata con il concept Eurospar.

Questa apertura rientra in un piano più ampio di sviluppo voluto da Despar Centro-Sud in Abruzzo: il prossimo 16 luglio sarà, infatti, inaugurato a Silvi Marina (Te) il punto di vendita Interspar, mentre altre aperture sono in programma per il mese di settembre. Con 32 punti vendita (diretti e affiliati) nella Regione Despar Centro-Sud ha in programma per il 2020 investimenti importanti.

“L’Abruzzo è per noi una Regione strategica -afferma Pippo Cannillo, presidente e Ad di Despar Centro-Sud- nella quale desideriamo crescere a livello di quota di mercato e nella qualità dei servizi da offrire alla clientela, portando tutti i plus che la nostra insegna ha sviluppato in altre Regioni del Mezzogiorno”.