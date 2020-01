Despar cresce: new opening ad Andria

Si espande la rete Despar in Puglia con nuove strutture sul territorio regionale. Ad Andria, capoluogo di provincia insieme a Trani e Barletta, è stato inaugurato un punto di vendita, ubicato in via la Specchia al civico 79.

Si tratta della prima apertura del 2020 per l’insegna che in questa area geografica è gestita da Maiora srl. Nello specifico, però, questa struttura appartiene alla rete franchising dell’azienda pugliese, concessionaria al Centro Sud Italia per il marchio dell’Abete.

Questo negozio, affidato in gestione al Gruppo Gea Supermercati srl, si sviluppa su una superficie di vendita di circa 300 mq. Dispone di quattro reparti, il grocery, il banco servito di salumi e formaggi, la macelleria a libero servizio e l’ortofrutta.

In barriera sono attive due casse mentre il team di lavoro è formato da sei addetti.