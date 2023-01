Despar Italia, le principali novità della mdd a Marca 2023

Despar Italia ha presentato a Marca 2023 le novità mdd (marche del distributore): all'insegna di sostenibilità, sana alimentazione e rispetto animale

Despar Italia, il consorzio che riunisce sotto il marchio Despar 6 aziende della distribuzione alimentare e negozianti affiliati, ha presentato a Marca, il Salone internazionale della marca del distributore, le novità in materia di Mdd che saranno sviluppate nel 2023. Sono 17 le linee Mdd con un assortimento completo di circa 3.500 referenze a marchio che offrono ai consumatori un’ampia scelta di prodotti in grado di soddisfare ogni esigenza di spesa. Il prodotto a marchio Despar ha raggiunto una quota di mercato del 21,5% (Fonte: Nielsen, dati I+S Grocery, progressivo novembre 2022) e nel solo 2022 ha visto l’introduzione di 200 nuove referenze e oltre 350 restyling.

“Nel 2022 abbiamo introdotto 200 nuove referenze e per il 2023 saranno 250 i nuovi prodotti a marchio nostro che lanceremo sul mercato -conferma Filippo Fabbri, direttore generale di Despar Italia–. Uno sforzo importante che testimonia la volontà di Despar Italia di continuare a investire sulle private label, lanciando nuovi prodotti, continuando a innovare il mercato e attivando collaborazioni con nuovi fornitori, con l’obiettivo per il 2025 di arrivare con le nostre Mdd a una quota di mercato del 25%. Un traguardo importante che puntiamo a raggiungere facendo leva sui pilastri della nostra strategia di sviluppo del prodotto a marchio: italianità del prodotto e valorizzazione delle filiere agroalimentari italiane (oggi oltre il 90% dei fornitori delle linee firmate Despar sono italiani e producono in Italia), sana alimentazione e sostenibilità. Lo faremo continuando a lavorare sul packaging, rafforzando l’impegno su aspetti legati alle tematiche socio-ambientali e al benessere animale, e continuando il percorso iniziato nel 2022 con i nostri fornitori Mdd per calcolare e ridurre, dove possibile, l’impatto ambientale in termini di CO2 dei prodotti firmati Despar. Un impegno all’insegna della vicinanza al cliente finale per il quale sono prioritarie, anche nella spesa quotidiana, scelte responsabili in termini di qualità, sostenibilità dei prodotti, sana alimentazione e rispetto dell’ambiente”.

Fra i prodotti presentati a Marca ricordiamo le confetture di frutta Light Vital senza zuccheri aggiunti (fragole, albicocche, ciliegie) e la pasta di legumi Vital (lenticchie rosse, ceci, piselli) della linea Despar Vital, costituita da prodotti funzionali e salutistici. A questi si aggiungono, per la carne bianca Despar Premium, una decina di referenze di pollo e tacchino 100% italiani, allevati a terra senza l’uso di antibiotici e con alimentazione vegetale no Ogm. Come già anticipato da Filippo Fabbri, direttore generale di Despar Italia, i principi guida che orientano la creazione e lo sviluppo dei prodotti a marchio Despar sono e saranno sempre più: sana alimentazione, sostenibilità e valorizzazione dei prodotti locali. Da gennaio 2023 tutte le uova in guscio a marchio Despar provengono da allevamenti a terra che non prevedono l’utilizzo di antibiotici. Questo è un ulteriore passaggio nel percorso intrapreso da Despar che ha scelto di utilizzare per le proprie Mdd solo uova provenienti da galline allevate a terra: un processo avviato nel 2014 per le uova in guscio e che nel 2022 ha visto il suo completamento con la revisione di tutte le ricette dei prodotti Despar (oltre 300 referenze) che contengono l’uovo come ingrediente caratterizzante o minimo della ricettazione, utilizzando esclusivamente uova da galline allevate a terra.

Per la prima volta Despar Italia ha ospitato all’interno del proprio stand a Marca un corner interamente dedicato al franchising, formula molto importante per il mondo Despar che ha 941 punti di vendita affiliati sul territorio nazionale con un fatturato pari a 1,3 miliardi di euro, cioè il 33% di quello complessivo dell’insegna (dato 2021). Uno spazio pensato per far incrociare esperienze e best practice tra imprenditori già affiliati o intercettare nuovi potenziali imprenditori interessati a conoscere le opportunità e i servizi che Despar Italia offre a quanti scelgono di affiliarsi.