Despar rilancia la raccolta fondi per donne in difficoltà

Riparte dal 22 febbraio all’8 marzo “Il mondo ha bisogno delle donne”, la raccolta fondi ideata e promossa da Despar in tutti i punti di vendita Despar, Eurospar e Interspar del Triveneto e dell’Emilia Romagna. Giunta alla sesta edizione, l’iniziativa lo scorso anno ha raccolto in 16 giorni oltre 126mila euro, devoluti poi a quattro associazioni regionali per progetti diversi rivolti alle donne.

La dinamica (semplice) della raccolta. Nei giorni della campagna, in tutti i supermercati diretti Despar, Eurospar e Interspar in Triveneto ed Emilia Romagna (e nei punti di vendita affiliati che aderiranno all’iniziativa) i clienti potranno scegliere di arrotondare lo scontrino della spesa donando direttamente in cassa. L’offerta libera apparirà sullo scontrino alla voce “Per le donne”.

I progetti sostenuti nel 2020

In Veneto a beneficiare della raccolta sarà il Gruppo Polis, una cooperativa sociale di servizi alla donna. La donazione servirà a sostenere il progetto “Casa Viola”, una struttura di accoglienza per le donne e bambini vittime di violenza.

In Friuli Venezia Giulia il charity sarà devoluto al Cro di Aviano: i fondi verranno utilizzati per l’acquisto di dispositivi e software che consentiranno un miglioramento del trattamento radioterapico del tumore della mammella evitando i danni da radiazione al tessuto polmonare e al cuore.

In Emilia Romagna, invece, si sosterranno spese e vitto di prima necessità per le donne e bambini ospiti nelle Case Rifugio gestite dalla “Casa delle donne per non subire violenza” di Bologna.

In Trentino Alto Adige i fondi saranno messi a disposizione dell’Anvolt di Trento, che finanzierà il progetto “Una Finestra Sulla Vita”, un piccolo centro dove le donne malate possano trovare un luogo accogliente in cui riscoprirsi, ritrovare il proprio corpo ed entrare di nuovo in sintonia con le proprie emozioni.