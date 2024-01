Despar riporta in onda il prodotto a marchio nella campagna “Conta su di noi”

Previsto per lo spot un media mix articolato sui i canali televisivi nazionali, le connected tv, le emittenti radiofoniche, i canali social e il mondo degli online video

Despar torna in comunicazione con il primo flight dell’anno che riporta on air la campagna “Conta su di noi”: dal 28 gennaio al 10 febbraio, lo spot con focus sul prodotto a marchio è in onda attraverso un media mix articolato sui i canali televisivi nazionali, le connected tv, le emittenti radiofoniche, i canali social e il mondo degli online video. Il nuovo flight della campagna “Conta su di noi” mette al centro il prodotto a marchio, elemento distintivo dell’offerta Despar, raccontato catturando diversi momenti della quotidianità e della vita familiare, e si distingue per un codino promozionale che evidenzia a rotazione alcuni dei 300 prodotti firmati Despar a prezzi bloccati che i clienti del marchio dell’Abete possono trovare sugli scaffali dei punti vendita fino al 31 marzo 2024.

“Torniamo on air con il primo flight di comunicazione del 2024 – ha commentato Ombretta Putzu, responsabile marketing e comunicazione di Despar Italia – ribadendo ancora una volta la nostra volontà di essere al fianco dei clienti con un’offerta che punta a tutelare il potere d’acquisto delle famiglie attraverso il prodotto a marchio, che raccontiamo in questo spot mettendo l’accento sui valori di qualità e convenienza che rappresentano i tratti peculiari della nostra proposta. Questo flight rappresenta il primo momento del nostro piano di comunicazione integrato che anche per il 2024 puntiamo a intensificare, coinvolgendo e raccontando il nostro brand ad un target sempre maggiore di clienti potenziali e attuali”.

Lato pianificazione, parliamo di due settimane di presenza televisiva consecutiva nei formati da 15 e 30 secondi per un totale di circa 400 passaggi, per poi passare alle tv connesse con una programmazione geo-targetizzata, oltre che all’interno dell’offerta degli online video e delle piattaforme on demand. A questo si aggiunge un’attività di sponsorizzazione sui canali Facebook e Instagram. Dal 4 al 10 febbraio, poi, lo spot sarà trasmesso in radio con oltre 500 passaggi sulle principali emittenti nazionali.

